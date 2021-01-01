براءة اختراع لسيارة Apple ذاتية القيادة..تشبه التابوت..



سيارة Apple سيارة Apple

وفقًا لبراءة اختراع جديدة ، يمكن أن تحتوي سيارة Apple Car التي طال انتظارها على شاشات افتراضية في الداخل بدلاً من النوافذ الواضحة.



قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة براءة اختراع لنظام مركبات الواقع الافتراضي (VR) الذي يطابق "المشاهدات الافتراضية" مع الحركة المادية للسيارة أثناء سفرها.



براءة اختراع لسيارة ذاتية القيادة غريبة

قد يعجبك أيضا...

تشير براءة الاختراع إلى أن الكراسي في السيارة ستتحرك لتتناسب مع الصور المرئية ، مثل تجربة سينمائية غامرة "4DX".تم تداول الصور المفاهيمية لما يمكن أن تبدو عليه السيارة على وسائل التواصل الاجتماعي ، مما أدى إلى السخرية من بعض المستخدمين - حيث قارنها أحدهم بالتابوت.تعود صور المفهوم إلى ما قبل تاريخ براءة الاختراع ، على الرغم من أنها تظهر سيارة سوداء ذات سقف مائل دون الكثير من النوافذ.تم إنشاؤها بواسطة Concept Creator و LetsGoDigital ، وليست تصميم Apple الخاص.تم تطوير Apple Car منذ أفضل جزء من عقد من الزمان ، ولكن لا توجد معلومات حول موعد الكشف عنها رسميًا.تم منح براءة الاختراع الجديدة من قبل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي وتم إدراجها في 3 مايو.تقول شركة آبل في براءة الاختراع: "قد يوفر نظام الواقع الافتراضي مشاهد افتراضية تتطابق مع الإشارات المرئية مع الحركات الجسدية التي يمر بها الراكب".قد يوفر نظام الواقع الافتراضي تجارب واقع افتراضي غامرة من خلال استبدال منظور العالم الحقيقي بالبيئات الافتراضية.يمكن دمج أنظمة المركبات النشطة و / أو أنظمة التحكم في السيارة مع نظام الواقع الافتراضي لتوفير تأثيرات جسدية مع التجارب الافتراضية.قد يتم تغيير البيئات الافتراضية لاستيعاب الراكب عند تحديد أن الراكب معرض أو تظهر عليه علامات دوار الحركة.براءة اختراع لسيارة ذاتية القيادة غريبةتقول شركة آبل إن السيارة ستكون قادرة على "عرض إطارات افتراضية على نافذة واحدة على الأقل من السيارة '' ، لتوفير مناظر افتراضية ثلاثية الأبعاد للركاب.لن يضطر الركاب إلى ارتداء قناع الواقع الافتراضي ؛ بدلاً من ذلك ، سيكون الجزء الداخلي من السيارة هو القناع.لكي تعمل ميزة التصميم الخاصة هذه ، ستكون السيارة مستقلة تمامًا ، وستقود نفسها على طول طريق مبرمج مسبقًا.