في أول أسبوع من عمله ..متجر التطبيقات الروسي الجديد يشهد إقبالا ممتازا

أعلن القائمون على متجر التطبيقات الروسي الجديد NashStore أن المتجر شهد إقبالا ممتازا من قبل المستخدمين في الأسبوع الأول من عمله.
وأشارت شركة " Digital Platforms" الروسية المطورة للتطبيق إلى "أن المتجر الجديد شهد في الأسبوع الأول من إطلاقه شهد إقبالا ممتازا من قبل الناس، وقام بتسجيل الدخول إليه أكثر من 657 ألف مستخدم، كما قام المطورون بتحميل وإرسال أكثر من 5 آلاف تطبيق ليتم التحقق منها لتعمل مع المتجر، وتم التحقق من 1500 تطبيق تقريبا".
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المستخدمين وخلال الأسبوع الأول من عمل المتجر قاموا باستخدامه نحو 1.3 مليون مرة لتحميل العديد من التطبيقات منها تطبيقت كـ: 2Gis، و RuTube، VTB Online، و SberMarket، و AlfaBank وغيرها.
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