رائدان فضاء روسيان يفحصان مركبة "ستارلاينر" الأمريكية



رائدان فضاء روسيان يفحصان مركبة "ستارلاينر" رائدان فضاء روسيان يفحصان مركبة "ستارلاينر"

فحص رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ آرتيميف ودينيس ماتفييف مركبة "ستارلاينر" الأمريكية الجديدة التي التحمت السبت 21 مايو بالمحطة الفضائية الدولية.



أفاد بذلك، أوليغ آرتيميف، بصفته مراسلا لوكالة "تاس" الروسية على متن المحطة الفضائية الدولية.



وحسب، أرتيميف، فإن الرائديْن الروسيين فحصا المركبة كلها وتأكدا من جاهزية دليل حالة انعدام الوزن وروبوت على هيئة الإنسان "روزي روكيتير" الذي من شأنه قياس الضغط الذي سيتحمله لاحقا رواد الفضاء وذلك باستخدام 15 مستشعرا.

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يذكر أن مركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة "بوينغ" الأمريكية التحمت في 21 مايو مع المحطة الفضائية الدولية، وقامت قبل ذلك بعدة مناورات خطيرات. وقد واجهت المركبة أثناء الالتحام بعض المشاكل التقنية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بوحدة الالتحام.وكان مدير عام " روس كوسموس"، دميتري روغوزين قد هنأ الأمريكيين بنجاح الالتحام ولفت انتباه "بوينغ" إلى أن الشركة يتوجب عليها العمل طويلا على حل مشاكل تقنية قد سجلت أثناء الالتحام، الأمر الذي يثير القلق حول أمان الرحلات الفضائية لتلك المركبة.وأعاد إلى الأذهان أن روسيا تنتهي من تصنيع مركبة "أوريول" القمرية ونسختها الخفيفة "أورليونوك".