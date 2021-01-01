رائدان فضاء روسيان يفحصان مركبة "ستارلاينر" الأمريكية

فحص رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ آرتيميف ودينيس ماتفييف مركبة "ستارلاينر" الأمريكية الجديدة التي التحمت السبت 21 مايو بالمحطة الفضائية الدولية.
أفاد بذلك، أوليغ آرتيميف، بصفته مراسلا لوكالة "تاس" الروسية على متن المحطة الفضائية الدولية.
وحسب، أرتيميف، فإن الرائديْن الروسيين فحصا المركبة كلها وتأكدا من جاهزية دليل حالة انعدام الوزن وروبوت على هيئة الإنسان "روزي روكيتير" الذي من شأنه قياس الضغط الذي سيتحمله لاحقا رواد الفضاء وذلك باستخدام 15 مستشعرا.
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