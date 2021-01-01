طلاب 2 ثانوي يعلقون علي امتحان الأحياء



امتحان الأحياء امتحان الأحياء



عبر طلاب الصف الثاني الثانوي "الشعبة العلمية" عن سعادتهم من سهولة امتحان الاحياء الذي ادوه اليوم



حيث قالت أسماء شكري : امتحان الاحياء كان حلو اوي ربنا عوضنا في الفيزياء



وقال عمر صلاح : الامتحان كان تافه بالنسبة لي و في أسئلة أصعب بكتير كان ممكن تجي

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وقالت شهد احمد : امتحان الاحياء بيطبطب على قلوبناوقال احمد الدماطي : امتحان الاحياء النهاردة كان سهل وبحمد ربنا اني خلاص مش هدرسها تانيوقالت ندا إبراهيم ان الامتحان كان متوسطوكان قد أدى اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاني الأحياء بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كوروناوبدأ طلاب الصف الثاني الثانوي "الشعبة العلمية" أداء الجزء الورقي في امتحان الاحياء وطلاب الشعبة الأدبية أداء امتحان الفلسفة ، لمدة ساعة إلا ربع ، من 8 صباحا حتى 8:45 صباحا ، وشمل الجزء الورقي في امتحانات الصف الثاني الثانوي عددا من الأسئلة المقالية التي تمثل نسبتها 30% من اجمالي أسئلة الامتحان.كما بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية في أداء الجزء الالكتروني في امتحان الاحياء وكذلك طلاب الشعبة الأدبية في أداء الجزء الالكتروني في امتحان الفلسفة في نفس الوقت لمدة ساعة وربع من 9 صباحا حتى 10:15 صباحا ،وشمل الجزء الالكتروني في امتحانات الصف الثاني الثانوي عددا من أسئلة الاختيار من متعدد التي يتم اداءها إلكترونيا على منصة الامتحان عبر أجهزة التابلت ، وتمثل هذه الأسئلة 70% من اجمالي أسئلة الامتحان.ووفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.وكانت قد انطلقت امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقيا وإلكترونيا في جميع انحاء الجمهورية ، يوم الخميس 12 مايو 2022 ، حيث امتحن طلاب الصف الثاني الثانوي حتى الان اللغة العربية ، و تطبيقات الرياضيات ، والجغرافيا ، واللغة الأجنبية الأولى ، الجبر والتفاضل وحساب المثلثات ، اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء ، التاريخ .ووفقا لجدول امتحانات الصف الثاني الثانوي المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم ، فمن المقرر ان تنتهي رسميا امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم الخميس 26 مايو 2022 ، حيث سيمتحن الطلاب في اخر يوم امتحانات مادتي الكيمياء بالنسبة للشعبة العلمية ، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.