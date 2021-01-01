نصيحة ميدو لـ محمد صلاح قبل مواجهة الريال|فيديو



أحمد حسام ميدو أحمد حسام ميدو



وجه أحمد حسام ميدو ، نصيحة خاصة للنجم المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.



وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نصيحتي لمحمد صلاح قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، لابد من أن يحذر من الالتحامات العنيفة من جانب لاعبي ريال مدريد".



وأضاف: "على صلاح أن يستعد نفسيا للالتحامات العنيفة خاصة من كاسيميرو، اللاعب العنيف هذه طبيعته".

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وختم حديثه قائلا: "تصريحات صلاح حفزت لاعبي ريال مدريد أكثر ضده، وتصريحات فالفيردي دليل على ذلك".