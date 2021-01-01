نصيحة ميدو لـ محمد صلاح قبل مواجهة الريال|فيديو

وجه أحمد حسام ميدو ، نصيحة خاصة للنجم المصري محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.
وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نصيحتي لمحمد صلاح قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، لابد من أن يحذر من الالتحامات العنيفة من جانب لاعبي ريال مدريد".
وأضاف: "على صلاح أن يستعد نفسيا للالتحامات العنيفة خاصة من كاسيميرو، اللاعب العنيف هذه طبيعته".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!