شوبير : هذا موقف مصابو الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

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صورة الخبر: شوبير
شوبير


كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر تطورات حالة مصابي الأهلي، قبل مواجهة الوداد المغربي، المقرر لها يوم 30 مايو الجاري، على ملعب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" الأهلي حصل على راحة أمس بعد تأجيل مباراة إيسترن كومباني، وسيخوض مران اليوم، قبل السفر غدا إلى المغرب، ومن المتوقع أن يشارك عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وياسر إبراهيم وأيضا لا يعاني من شيء، وحالة بدر بانون في تحسن".

أضاف شوبير:" مشاركة محمد عبد المنعم في مباراة اليوم “صعبة” وميكيسوني يغيب شهرين".

الأهلي ضد الوداد :
حجز الأهلي مقعده في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التفوق على شباب بلوزداد في الدور نصف النهائي 6- 2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الأهلي اكتسح شباب برباعية نظيفة في لقاء الذهاب على استاد السلام، بينما تعادل 2-2 في مباراة الإياب على ملعب 5 جويلية.

ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز على الوداد، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، بينما يأتي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني بـ 5 ألقاب لكل فريق.
وكان الوداد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التغلب على بترو أتلتيكو 4-2 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وحاول الأهلي في الأيام الماضية، نقل نهائي على ملعب محايد، واستمر في متابعة شكواه المقدمة لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس"، بخصوص أزمة هذا الملعب.

المصدر: elbalad

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