فيديو .. وكيل أحمد ياسر ريان لن يعود للأهلي إلا إذا شارك أساسيا

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صورة الخبر: أحمد ياسر ريان
أحمد ياسر ريان


كشف نادر شوقي وكيل أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار إمكانية عودة اللاعب إلى صفوف الأهلي مرة أخرى.
قال شوقي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد رفعت لاعب كبير ويشعر براحة كبيرة داخل فيوتشر، وتأتي له عروض كثيرة من داخل مصر وكذلك في الخليج"
وعن أحمد ياسر ريان قال: "أحمد ياسر ريان لا يمانع العودة إلى الأهلي فهو مهاجم متميز، ولكن موقفه من العودة سيتحدد من خلال بعض الأسئلة هل سيشارك بشكل أساسي في المباريات أم لا، فإذا لم يشارك نحن نبحث عن عروض خارجية للاعب، حال لم يشارك مع الأهلي سنتجه إلى العروض الخارجية".

وعن وليد سليمان قال: "أعتقد سيكون هناك تنسيق بينه وبين الأهلي حول ما سيفعله خلال الفترة المقبلة ولكن هناك تفكير لشيء سيفرح الجمهور بشأن وليد سليمان"

المصدر: المحور

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