نصائح من الصحة العالمية لتجنب الإصابة بجدري القرود

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صورة الخبر: الصحة العالمية
الصحة العالمية


تتزايد حالات الإصابة بفيروس جدري القرود في المملكة المتحدة وخارجها، حيث تم تأكيد 20 إصابة في المملكة المتحدة حتى الآن ومن المتوقع الإعلان عن المزيد، وتم العثور على أكثر من 80 حالة في جميع أنحاء أوروبا وكندا والولايات المتحدة والآن أستراليا.

ينتمي جدري القرود إلى نفس "عائلة" الجدري، والتي أعلنت منظمة الصحة العالمية القضاء عليها في الثمانينيات، وفقًا لـ NHS، يكون المرض عادةً خفيفًا ويتعافى معظم المرضى في غضون أربعة أسابيع.

طرق انتقال جدري القرود
يمكن أن ينتقل جدري القرود عن طريق الحيوانات البرية المصابة في أجزاء من غرب ووسط إفريقيا، إن لمس سوائل الجسم أو بقع حيوان مصاب، أو تناول لحم حيوان مصاب لم يتم طهيه جيدًا، ما هي إلا بعض الطرق التي يمكن أن تنتقل إليه.

كيفية تجنب الإصابة بجدري القرود
لتجنب الإصابة بجدري القردة ، توصي منظمة الصحة العالمية بما يلي:

1- اغسل يديك بالماء والصابون بانتظام أو باستخدام معقم يدين يحتوي على الكحول.

2- تناول اللحوم المطبوخة جيدًا فقط.

3- عدم مشاركة الفراش أو المناشف مع أشخاص مريضين وقد يكونون مصابين بالفيروس.
4- عدم وجود اتصال وثيق مع الأشخاص الذين يعانون من مرض جدري القرود.

المصدر: elbalad

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