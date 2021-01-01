نصائح من الصحة العالمية لتجنب الإصابة بجدري القرود

تتزايد حالات الإصابة بفيروس جدري القرود في المملكة المتحدة وخارجها، حيث تم تأكيد 20 إصابة في المملكة المتحدة حتى الآن ومن المتوقع الإعلان عن المزيد، وتم العثور على أكثر من 80 حالة في جميع أنحاء أوروبا وكندا والولايات المتحدة والآن أستراليا.
ينتمي جدري القرود إلى نفس "عائلة" الجدري، والتي أعلنت منظمة الصحة العالمية القضاء عليها في الثمانينيات، وفقًا لـ NHS، يكون المرض عادةً خفيفًا ويتعافى معظم المرضى في غضون أربعة أسابيع.
طرق انتقال جدري القرود
يمكن أن ينتقل جدري القرود عن طريق الحيوانات البرية المصابة في أجزاء من غرب ووسط إفريقيا، إن لمس سوائل الجسم أو بقع حيوان مصاب، أو تناول لحم حيوان مصاب لم يتم طهيه جيدًا، ما هي إلا بعض الطرق التي يمكن أن تنتقل إليه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!