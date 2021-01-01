الصحة العالمية تعلن إصابة مؤكدة بـ جدري القرود 131 في 19 دولة



جدري القرود جدري القرود

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن احدث إحصائية بشأن انتشار فيروس جدري القرود، المنتشر مؤخرا في كثير من دول العالم.



ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدري القردة في 19 دولة حتى الآن.



وأشارت في تقريرها، إلى أن هناك 106 حالات مشتبه في إصابتهم بجدري القردة.

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وأكدت الصحة العالمية أنه يمكن احتواء جدري القرود، مشيرة إلى أن المنظمة تعقد اجتماعا بحثيا لدعم الدول الأعضاء في التعامل معه.في سياق المتصل، قال مسئول تنفيذي كبير في الأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن منظمة الصحة العالمية ليس لديها دليل على أن فيروس جدري القردة قد تحور، مشيرا إلى أن الفيروس المتوطن في غرب ووسط أفريقيا يميل إلى الاستقرار وعدم التغيير.وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ذكر رئيس أمانة مكافحة الجدري التي تعد جزءًا من برنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية روزاموند لويس، في إفادة إعلامية، أن الطفرات تكون أقل عادةً مع هذا الفيروس، على الرغم من أن تسلسل الجينوم للحالات سيساعد في فهم الانتشار الحالي.كما دعت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، جميع الدول العربية للتأهب لرصد أي إصابة بمرض جدري القرود.وقال مدير الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية عبد الناصر أبو بكر إن جدري القرود لن يتحول إلى وباء مثل كورونا، لأننا نمتلك اللقاح.وأضاف: "على الدول أن تكون شفافة بالإعلان عن الإصابات بمرض جدري القرود إذا وقعت"، موضحا أنه يجب التوعية من مرض جدري القردة وكيفية التعامل له.وقالت الصحة العالمية إن لقاح جدري القرود موجود وتمت الموافقة عليه لكنه يحتاج لاختبارات، ونصحت بتطعيم الحالات المصابة والمخالطين لهم فقط.وأكدت المنظمة أنه لا يوجد أي دولة بمنأى عن خطر انتشار جدري القرود، داعية جميع الدول العربية للتأهب لرصد أي إصابة.