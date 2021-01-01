تصلح فورد خلل برمجي في موستانج Mach-E الكهربائية يؤدي لتسارع غير مقصود

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صورة الخبر: فورد
فورد

اكتشفت فورد خلل برمجي بسيط في سيارات موستانج Mach-E كان يؤدي لتسارع السيارة بشكل غير مقصود.

كان مكمن العطل وحدة التحكم في ناقل الحركة، وترتبط بنظام مراقبة السلامة حيت يمكن أن يتجاهل النظام بعض المعطيات وبالتالي يؤدي لتسارع أو تبطاؤ غير مناسب لظروف القيادة، أو لتغير بسيط في مسار السيارة. ولحسن الحظ لم يؤدي العطل المكتشف إلى أي حوادث.

أما عن سبب العطل فقد كان حصول السيارات المتضررة على تحديثات برمجية سابقة لأوانها، وقد كان بمقدور السائقين مشاهدة إشارة عطل تحذيرية في لوحة القيادة.

المصدر: سعودى شفت

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