السيارات الكهربائية من بي إم دبليو ستحقق أرباح مماثلة لسيارات الوقود



بي إم دبليو بي إم دبليو

تعتقد بي إم دبليو أن سياراتها الكعربائية التالية ستتمكن من تحقيق أرباح مماثلة لشقيقاتها من سيارات الوقود.



أعلن ذلك الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو، أوليفر زيبس، خلال اجتماع المساهمين السنوي، وقال أنهم يستهدفون توفير 30% من التكاليف من خلال استخدام تنسيق خلية البطاريات الأسطوانية لقاعدة العجلات الجديدة Neue Klasse. مع استخدام تقنيات جديدة لكيمياء البطاريات تزيد من كثافة الطاقة، ما يؤدي لزيادة مدى السيارة دون زيادة وزن البطارية.



تعتقد بي إم دبليو أن نصف مبيعاتها العالمية ستكون من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030. وتستهدف الشركة بيع ما لا يقل عن 2 مليون سيارة سنوياً بدءاً من عام 2025 حيث ستكون السيارات الكهربائية مشاركة في 10% من المبيعات وقتها. كما ستكشف الشركة عن مجموعة من السيارات الكهربائية قبل نهاية العام الجاري.