السيارات الكهربائية من بي إم دبليو ستحقق أرباح مماثلة لسيارات الوقود

آخر الأخبارأخبار السيارات › السيارات الكهربائية من بي إم دبليو ستحقق أرباح مماثلة لسيارات الوقود

صورة الخبر: بي إم دبليو
بي إم دبليو

تعتقد بي إم دبليو أن سياراتها الكعربائية التالية ستتمكن من تحقيق أرباح مماثلة لشقيقاتها من سيارات الوقود.

أعلن ذلك الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو، أوليفر زيبس، خلال اجتماع المساهمين السنوي، وقال أنهم يستهدفون توفير 30% من التكاليف من خلال استخدام تنسيق خلية البطاريات الأسطوانية لقاعدة العجلات الجديدة Neue Klasse. مع استخدام تقنيات جديدة لكيمياء البطاريات تزيد من كثافة الطاقة، ما يؤدي لزيادة مدى السيارة دون زيادة وزن البطارية.

تعتقد بي إم دبليو أن نصف مبيعاتها العالمية ستكون من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030. وتستهدف الشركة بيع ما لا يقل عن 2 مليون سيارة سنوياً بدءاً من عام 2025 حيث ستكون السيارات الكهربائية مشاركة في 10% من المبيعات وقتها. كما ستكشف الشركة عن مجموعة من السيارات الكهربائية قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على السيارات الكهربائية من بي إم دبليو ستحقق أرباح مماثلة لسيارات الوقود

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65554

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager