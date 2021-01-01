ترتفع أسعار إيجل برو موديل 2022 بقيمة 15 ألف جنيه



إيجل برو موديل 2022 إيجل برو موديل 2022

أعلنت شركة ناشيونال موتورز، الوكيل الحصري لسيارات DFSK الصينية في مصر، عن زيادة جديدة لأسعار سيارتها إيجل برو موديل 2022 ، وذلك بقيمة زيادة بلغت 15 ألف جنيه على فئتيها المطروحتين في السوق المحلية.



أسعار إيجل برو موديل 2022

وارتفعت الفئة الأولى من السيارة إيجل برو موديل 2022 “Black Interior” إلى سعر 460 ألف جنيه بدلاً من 445 ألفاً جنيه، وبلغت الفئة الثانية “Red Interior” سعر 465 ألف جنيه مقارنةً بسعر 450 ألفاً سابقاً.



مواصفات إيجل برو موديل 2022

وتتوفر سيارات إيجل برو موديل 2022 محلياً بمحرك سعة 1500 سي سي مزود بشاحن تربو، يولد قوة 165 حصان، وتأتي بمجموعة من التجهيزات تشمل 7 مقاعد، 4 وسائد هوائية، كاميرا بتقنية 360 درجة، بجانب أنظمة الفرامل والأمان المتعددة.

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وتتميز السيارة إيجل برو موديل 2022 بتصميم جديد يميزها عن سابقتها بدءاً من الشبكة الأمامية المميزة، مصابيح أمامية وخلفية LED، مصابيح ضباب أمامية LED، جنوط رياضية 2 لون مقاس 18 بوصة، فرش داخلي مميز بالاختيارين الأحمر والأسود، حساسات إضاءة.