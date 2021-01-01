تحتفل بي إم دبليو M 1000 RR بـ50 عاماً على قسم M

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بي إم دبليو M 1000 RR

تستمر بي إم دبليو M بالاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيسها وقد أطلقت للتو نسخة خاصة من الدراجة الرياضية M 1000 RR.

تحمل النسخة الخاصة من الدراجة اسم 50 Years M Anniversary Edition وتأتي بلون أصفر رياضي مطابق لشقيقتها M4 الحالية. وتحمل أيضاً الشعارات الخاصة بالذكرى الخمسين على تأسيس القسم، وتوفر بي إم دبليو رزمة إضافية اختيارية للدراجة باسم 50 Years /// M Package. والتي تضيف برنامج M GPS Lap Timer لقياس الأداء على الحلبات، وغطاء المقعد الخلفي ومجموعة الركاب، وحزمة M Carbon مع صدامات أمامية وخلفية والعديد من القطع حول الدراجة من الكربون فايبر.

تأتي 50 Years M Anniversary Edition بنفس المحرك الأساسي دون تعديل، محرك 4 سلندر 999 سنتمتر ??مكعب ينتج 205 حصان و112 نيوتن-متر. وتستطيع الدراجة تحقيق تسارع 0-100 كم/س في أقل من 3.2 ثانية وتصل سرعتها القصوى لـ304 كم/س.

المصدر: سعودى شفت

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