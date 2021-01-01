فورمولا 1 :جولة رابعة لصالح فيرشتابن ولوكير ينسحب من جائزة إسبانيا الكبرى



جائزة إسبانيا الكبرى جائزة إسبانيا الكبرى

بعد ثلاثة أشهر من المنافسة الشرسة بين سائقي فورمولا 1 ماكس فيرشتابن وشارل لوكير، الذين احتكرا تبادل إحراز المركز الأول على مدار جولات بطولة هذا العام، شهدت حلبة برشلونة في سباق جائزة إسبانيا الكبرى مساء أمس انسحاب لوكير في منتصف السباق، لينتهي الأمر بسيطرة فيرشتابن على المركز الأول.



عطل مفاجئ يتسبب في الانسحاب

وكان السباق الذي انعقدت تجاربه الحرة في الفترة من 20 إلى 21 مايو الجاري؛ قد بدأ بتصدر لوكير سائق فريق فيراري للمركز الأول، إلا أنه في اللفة الـ26 من السباق أعلن عن توقف محركه بشكل مفاجيء، حيث واجه مشكلة في وحدة الطاقة اضطرته للانسحاب، ليستفيد فريق ريد بل من ذلك ويحصد المركزين الأول والثاني بسائقيه فيرشتابن وسيرجيو بيريز.



المراكز العشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى

وحظيت مرسيدس بتقدم هذه المرة حيث صعدت إلى المركز الثالث بسائقها جورج راسل الذي كان قد توقف عند المركز الخامس في السباق الماضي بميامي، بينما تراجع كارلوس ساينز الإبن إلى المركز الرابع بعد أن شهدت أحداث السباق خروجه عن المسار.

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أما لويس هاملتون فشهدت افتتاحيه السباق إصابة إطاره بثقب، إلا أنه تمكن من التقدم إلى المركز الخامس، وتلاه فالتيري بوتاس سائق ألف روميو في المركز السادس، ليأتي متقدماً على سائق فريق ألبين إستيبان أوكون، في حين تمكن لاند نوريس سائق فريق مكلارين من الانضمام للعشرة الأوائل بحصوله على المركز الثامن.بينما لم يتمكن فرناندو ألونسو الإسباني من فريق ألبين أن يحقق تقدم كبير على أرضه وتوقف عند المركز التاسع، واستقر يوكي تسونودا الياباني من فريق ألفا تاوري في المركز العاشر.سيارة لوكير تعود إلى إيطالياومن جانبه أعلن فريق فيراري بعد انتهاء السباق أن ما حدث من عطل في محرك لوكير كان أمراً مفاجئاً، ومازال ليس له تفسير حتى الآن، حيث صرح ماتيا بينوتو مدير الفريق قائلاً: سيتم إرسال وحدة الطاقة إلى مارانيللو، ستسافر في الليل، وسنقوم بتفكيكها في صباح الغد”.وأكد لوكير أنه لولا تعطل حركه لكن المركز الأول من نصيبه في ظل التقدم الذي شهدته اللفات الأولى من السباق والتي جعلت الفارق بينه وبين منافسيه كبير.جدير بالذكر أن الجولة القادمة ستنتقل إلى موناكو الأسبوع القادم؛ حيث تشهد سباق جائزة موناكو الكبرى في 29 من مايو الجاري.