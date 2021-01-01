فورمولا 1 :جولة رابعة لصالح فيرشتابن ولوكير ينسحب من جائزة إسبانيا الكبرى

بعد ثلاثة أشهر من المنافسة الشرسة بين سائقي فورمولا 1 ماكس فيرشتابن وشارل لوكير، الذين احتكرا تبادل إحراز المركز الأول على مدار جولات بطولة هذا العام، شهدت حلبة برشلونة في سباق جائزة إسبانيا الكبرى مساء أمس انسحاب لوكير في منتصف السباق، لينتهي الأمر بسيطرة فيرشتابن على المركز الأول.
عطل مفاجئ يتسبب في الانسحاب
وكان السباق الذي انعقدت تجاربه الحرة في الفترة من 20 إلى 21 مايو الجاري؛ قد بدأ بتصدر لوكير سائق فريق فيراري للمركز الأول، إلا أنه في اللفة الـ26 من السباق أعلن عن توقف محركه بشكل مفاجيء، حيث واجه مشكلة في وحدة الطاقة اضطرته للانسحاب، ليستفيد فريق ريد بل من ذلك ويحصد المركزين الأول والثاني بسائقيه فيرشتابن وسيرجيو بيريز.
المراكز العشرة لسباق جائزة إسبانيا الكبرى
وحظيت مرسيدس بتقدم هذه المرة حيث صعدت إلى المركز الثالث بسائقها جورج راسل الذي كان قد توقف عند المركز الخامس في السباق الماضي بميامي، بينما تراجع كارلوس ساينز الإبن إلى المركز الرابع بعد أن شهدت أحداث السباق خروجه عن المسار.
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