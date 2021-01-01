عفشة السيارة ما هي ؟ ومن ماذا تتكون؟



عفشة السيارة عفشة السيارة

عفشة السيارة هي جزء رئيسي فى السيارة إذا وجد فيه تلف يسبب مشاكل عديدة فى السيارة و من مكونات العفشة الأساسية :



علبة الدركسيون

من المكونات المهمة فى عفشة السيارة واذا حدث تلف فيها سوف يحدث صوت تخبيط وللتأكد من سلامة الدركسيون هز الدركسيون ولاحظ العجل ولكن اذا بدأت علبة الدركسيون تتأكل وتضعف سوف يتم تغييرها .



الإسكاترة

من الممكن أن يحدث بها تسرب زيت الباور وبالتالى يحدث صعوبة فى تحريك الطارة .

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التيش الداخلي والخارجيالتيش يتكون من دراع صغير فى أوله بيضة متحركة تنتهى بمسمار مركب فى نهاية كل جنب من جوانب الجريدة المسننة الموجودة في الإسكاترة، من جانب اخر من التيش مسمار آخر فى التيش الخارجى، ومهمة الإتياش أنها تنقل حركة الجريدة المسننة للعجل .الكبالنالكبالن وظيفتها تقوم بنقل الحركة من الفتيس للعجل، وتتكون من 2 كوبلن واحد داخلي ينقل الحركة من الفتيس للكوبلن الخارجي، والكوبلن الخارجي ينقل الحركة منه للعجل مباشرة، والكوبلن هو عبارة عن مجموعة من البلى والأفضل أن يكون البلي محتفظ بالشحم في بدنه، و فى حالة حدوث تسريب بالشحم نجد صوت صوت طقطقه في الملفات، عند حدوث ذلك يجب تغيير الكوبلن الخارجي، بالنسبة للكوبلن الداخلي يكون عمره أطول من الكوبلن الخارجى ونادر اذا حدث بيه عطل أو تلف .كاوتش الميزانيعتبر لها اسم تانى مسمار الميزان من المكونات الضرورية المسؤلة عن حركة السيارة وتوجد فى الجنب الواحد من جهة الأربعة كاوتشات، وتكون مركبة على أطباق زائد مسمار الميزان، ومهماتها انها تفصل بين أجزاء العفشة، وفي حالة حدوث مشكلة بها تجد السيارة خفيفة مع المطبات.المساعدين والسوستة والبطاحةالمساعد هو من أهم المكونات الأساسية فى عفشة السيارة وهو وظيفته يساعد السيارة على الثبات وعدم الميل أثناء الملفات و أيضا يحافظ على الشاسية ونعومته في المطبات، و بالنسبة للسوستة وظيفتها تقوم برفع السيارة وتساعد على تخفيف الإحساس بالمطبات و تخفف الحمل عن المساعد .الطنابيرتعتبر أساسية ومهماتها يتم تركيب العجل فيها ويجب ان تكون مظبوطة، و عند حدوث تلف في الطنابير يظهر فى وجود رعشة على السرعات العالية ورجة مع الفرامل، و بدال الفرامل لا يكون ثابتا عند الضغط عليه.المشاكل التى ممكن تواجهك فى عفشة السيارةتلف في كلا من علبة الدريكسيون أو المقص العلوى والمقص السفلىتلف في التيش الداخلى والتيش الخارجىتلف في كاوتشة الميزان (مسمار الميزان)تلف في المساعدين والسوستة والبطاحةبلية عجل فى كل جنب و بلية الطنبورة4 كاوتشات تراب فى كل جنبمشكلة فى الطنابيرمشاكل عفشة السيارةعيب في التيش الداخلى والتيش الخارجىالوظيفة الرئيسية للأتياش تعتبر نقل حركة الجريدة المسننة إلى العجل .عيب في المقص العلوى والمقص السفلىاذا وجد تلف فى المقص العلوى او السفلى من العربية يجب إصلاحه أو تغييره بيكون المقص العلوى على شكل مثلث فى الجانبين بالنسبة للمقص السفلى يكون بيكون شكلوا عن عامود يتكون من جلبتين واحدة فى الاول وواحدة فى الاخر .عيب في كاوتشة الميزان (مسمار الميزان)يجب تأكد من كاوتشة الميزان سليمة وهى من أهم المكونات المسؤولة عن حركة العربية .عيب فى طنابيرالطنابير وظيفتها الرئيسية هي اللى بيتركب فيها العجلة ولازم تكون مظبوطة ومفيش فيها أى تلف بيحصل في الطنابير يؤدى إلى رعشة عند السرعات العالية ويحدث أيضا رجة مع الفرامل .عيب في المساعدين والسوستة والبطاحةالثلاثة أشياء من أهم المكونات الرئيسية للعفشة فى السيارة .عيب في علبة الدريكسيونيعتبر من اهم المكونات اللى تكون فى عفشة السيارة اللى لو ظهر فيها تلف تحس صوت تخبيط ومراجيح عند القيادة و عشان تتأكد ان علبة الدركسيون بحالة جيدة هو يكون ثابت أو عجلة بتتحرك أو طارة العجلة يبقى تمام .عيب في بلية الطنبورةبلية الطنابير مهمة جداّ لأنها وظيفتها ضرورية بتنعم حركة العربية والبلية دي بتبقي موجودة جوة سرة اللى بيبقى فيها مسامير العجل وعشان تعرف حالتها بترفع العربية وانت بتحرك العجلة لو لقيت حركة العجلة خشنة وواضحة وفيها صوت نحر يبقى البلية دي لازم تتغير أقرب وقت ممكن .بلية عجل فى كل جنبيجب الحرص على سلامة بلية العجل فى أربع جوانب لأنها تؤثر على العفشة .4 كاوتشات تراب فى كل جنبالحرص على عمل فحص الكاوتشات إذا كانت تحتاج زيادة هواء ام لا .نصائح للحفاظ على عفشة السيارةمن الضرورى السير بسرعة بطيئة فى المطبات الصناعية حتى لا تسبب اى تلف فى السيارة وعدم المرور عليها بسرعة كبيرة ، والاهتمام بالسير على المطبات العالية بجانب السيارة .يجب الحرص على تجنب السير من على المطبات العميقة او السير بالسيارة لمدة طويلة على الطرق الغير مؤهلة للسير او القضبان الحديدية أو الطرق المكسرة أو المطبات الصناعية وذلك لضمان الحفاظ على سلامة المساعدين وعدم حدوث تلف بيهم .من الضروري التأكد من وضع عجلات السيارة في وضع مستقيم وذلك للحفاظ على الكبالن خاصة إذا كانت من نوع الجر الأمامي عند ركن السيارة .يجب غسل وتشحيم شاسية السيارة والحفاظ على كاوتش الكبالن بحالة جيدة .