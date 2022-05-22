سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، استقرارا، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1862 دولارا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 700جنيه.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 900 جنيه.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1050جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1200جنيه.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5250 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10500جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 21000جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,450 جنيه.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبيتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديملا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةارتفع الذهب في تعاملات أمس بآسيا، مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع، بينما استمر ضعف الدولار في دعم المعدن الأصفر المسعّر بالدولار الأمريكي، حتى مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي حدت من المكاسب.