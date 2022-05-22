«الهيئة العامة للرقابة المالية»: ارتفاع محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 30.7 مليار جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهى الصغر بنحو 46%، لتسجل نحو 30.695 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة مع 20.986 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.
وأوضحت الهيئة في تقرير، أن عدد المستفيدين من تلك التمويلات بلغ نحو 3.626 مليون عميل بنهاية مارس 2022، مقابل 3.203 مليون عميل بنهاية مارس 2021.
وأشارت إلى استحواذ الشركات على 58.07% من أرصدة التمويل متناهي الصغر، فيما استحوذت الجمعيات والمؤسسات من الفئة " أ " على 36.51% من الأرصدة، واستحوذت الجمعيات والمؤسسات من الفئة "ج" على نسبة 2.71%، فيما استحوذت الجمعيات والمؤسسات من الفئة "ب" على نسبة 2.70%، وذلك بنهاية مارس 2022.
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