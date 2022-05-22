«الهيئة العامة للرقابة المالية»: ارتفاع محفظة التمويل متناهي الصغر إلى 30.7 مليار جنيه



الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهى الصغر بنحو 46%، لتسجل نحو 30.695 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة مع 20.986 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.



وأوضحت الهيئة في تقرير، أن عدد المستفيدين من تلك التمويلات بلغ نحو 3.626 مليون عميل بنهاية مارس 2022، مقابل 3.203 مليون عميل بنهاية مارس 2021.



وأشارت إلى استحواذ الشركات على 58.07% من أرصدة التمويل متناهي الصغر، فيما استحوذت الجمعيات والمؤسسات من الفئة " أ " على 36.51% من الأرصدة، واستحوذت الجمعيات والمؤسسات من الفئة "ج" على نسبة 2.71%، فيما استحوذت الجمعيات والمؤسسات من الفئة "ب" على نسبة 2.70%، وذلك بنهاية مارس 2022.

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ووفقا لنوع النشاط، استحوذ النشاط التجاري على 60.96% من أرصدة التمويل متناهى الصغر، والنشاط الزراعي على 18.76% من الأرصدة، فيما استحوذ النشاط الخدمي على 13.62% من الأرصدة، والنشاط الإنتاجي على 6.66% من الأرصدة، وذلك بنهاية مارس الماضى.يذكر أن أرصدة التمويل متناهى الصغر ارتفعت بنحو 39.7%، لتسجل نحو 27.055 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة مع 19.359 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.