أسد يأكل إصبع حارس حديقة حيوان بجامايكا

آخر الأخباراخبار منوعة › أسد يأكل إصبع حارس حديقة حيوان بجامايكا

صورة الخبر: أسد يأكل إصبع حارس حديقة حيوان
أسد يأكل إصبع حارس حديقة حيوان

انتشر مقطع فيديو على "تويتر"، يمكن رؤية عامل في "حديقة حيوان جامايكا " وهو يضع إصبعه في القفص المرتبط بالسلسلة أمام حوالي 15 زائرًا.

وحسبما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أنه يظهر الحارس وهو يتجاهل الأسد ، بل ويصفق في وجه الحيوان الخطير قبل أن يصرخ بكلمات شتائم بعد أن يمسك بإصبعه.

ويراقب الحشد المرعوب بينما يحاول حارس الحديقة يائسًا سحب إصبعه من فك الأسد قبل أن ينقطع تمامًا ويسقط للخلف.

وقال شاهد مصدوم لصحيفة جامايكا أوبزرفر: "عندما حدث ذلك ، اعتقدت أنها مزحة، لم أكن أدرك مدى جدية ذلك لأن وظيفتهم هي تقديم عرض، ومن الواضح ، عندما سقط على الأرض ، أدرك الجميع أن الأمر خطير، بدأ الجميع في الذعر".

وأوضح أنهم كانوا للتو في جولة في حديقة الحيوان وكان على وشك الانتهاء قبل الحادث المروع.

وأضافت مرأة مذهولة "اختفى الجلد بالكامل وحوالي المفصل الأول من إصبعه، هربت من كل شيء ، لأنني لا أحب رؤية الدم وكان ذلك رسوميًا جدًا بالنسبة لي، تعابير وجهه عندما كان يمشي مثل الألم الذي لم يبدأ".

يذكر أن تحتوي حديقة الحيوانات، الواقعة بالقرب من سانتا كروز ، على الحمير الوحشية والقرود والتماسيح واللاما، وقال ممثلو حديقة الحيوان إنهم ليسوا على علم بالحادث لكن جمعية جامايكا لمنع القسوة على الحيوانات أكدت أنها تحقق في الأمر.
قالت المديرة الإدارية باميلا لوسون: "سننزل هناك وسأتواصل مع الوكالة الوطنية للبيئة والتخطيط التي تشرف على حديقة حيوان جامايكا".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسد يأكل إصبع حارس حديقة حيوان بجامايكا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15584

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager