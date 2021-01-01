7 طرق لمساعدته..لو ابنك بينسى المعلومات بسبب توتر الامتحانات..

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فترة الامتحانات هي من أكثر الفترات التي يشعر فيها الطلاب بالتوتر لاسيما في السنوات الحاسمة مثل الثانوية العامة والشهادة الإعدادية من الجانب النفسي لذا يجب اتباع بعض النصائح النفسية الهامة للتغلب على هذا التوتر بشكل فعال والتي ينصح بها الدكتور عبد العزيز آدم أخصائي علم النفس السلوكي.



تجنب السلبيين:

بعض الاصدقاء السلبيين وغالبًا ما يكونوا في نفس السنة الدراسية يقومون ببث روح الوهن لدى أصدقائهم عن قصد أو عن غير قصد من خلال بعض العبارات السلبية عن صعوبة المذاكرة، يجب تجنب هؤلاء تمامًا خلال الامتحانات لأنهم يزيدون من معدل التوتر لدى زملائهم.



دور الأسرة:

في بعض الأحيان تزيد الأسرة من معدل التوتر لدى أبنائهم من خلال توترهم هم شخصيًا، لذلك يجب أن تتمتع الأسرة بمزيد من الهدوء على الأقل أمام الأبناء في فترة الامتحانات.

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كسر الحاجز النفسي:التدرب على حل أسئلة الامتحانات السابقة يعد من أهم الوسائل التي تساعد على كسر الحاجز النفسي بين الطلاب وبين الامتحانات وتعتبر تدريب عملي للمخ على الإجابات بشكل متزن أثناء الامتحان.النوم جيدًا:يجب ألا تقل عدد ساعات النوم عن 7 ساعات يومًا متصلة أو متقطعة ويجب أن يكون هذا النوم في ظروف هادئة بعيدًا عن الصخب، لأن النوم هو الوسيلة الوحيدة لإراحة المخ وتجديد شحن طاقته مما يساعد على ثبات المعلومة والمادة العلمية.عدم تناول المهدئات نهائيًا:بعض الطلاب يلجأ مباشرة لتناول المهدئات دون استشارة الطبيب المختص، لتقليل معدل التوتر، وهذا أمر بالغ الخطورة لأنه يؤثر على التركيز والقدرات الذهنية والاستيعابية لدى الطلاب.الغذاء جيدًا:بعض الطلاب ينشغل بالمذاكرة ويتوترون لدرجة نسيان بعض الوجبات الغذائية الهامة أثناء اليوم، سوء التغذية يؤدي إلى النسيان المفرط وسوء التركيز. يجب الحرص على الإكثار من الأطعمة الصحية مثل الخضراوات الطازجة والفاكهة.تنظيم الوقت:من المفيد عمل جدول واضح للمذاكرة قبل الامتحانات يراعي أن يغطي جميع المواد الدراسية حسب صعوبتها من الأسهل للأصعب. والحرص على أداء العبادات والصلاة في وقتها يمنح الطلاب طاقة روحانية ونفسية تساعدهم على تقليل التوتر وتنظيم الوقت.