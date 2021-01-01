جددي فى حلوياتك..طريقة عمل كيك الليمون..

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كيك الليمون

تعتبر كيكة الليمون من الحلويات المفضلة والمقربة من قلب الكثير منا فهي يمكن تناولها مع كوب من الشاي أو الحليب ويمكن تناولها ما بين الوجبات أو كأكلة خفيفة بالسفر لذا نتناول خلال هذا التقرير مع الشيف مي صيام طريقة عمل كيك الليمون بطعم شهي وشكل جذاب ورائحة شهية.

طريقة عمل كيك الليمون:
المكونات:
ربع كوب عصير ليمون

كوب سكر أو كوب ونصف على حسب الرغبة

نصف كوب زيت

كوب لبن

3 حبات من البيض

بيكنج بودر
فانيلا

كوب ونصف دقيق

بشر ليمونتين



طريقة تحضير كيك الليمون:
في البداية نقوم بوضع البيض في إناء ثم نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الفانيلا ونقوم بخفق المكونات جيدًا ثم نقوم بإضافة الزيت والسكر وبشر الليمون ونعيد الخفق مرة أخري ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج بالتبادل مع الحليب ونقلب بطريقة جيدة وسريعة باستخدام معلقة من أعلى لأسفل ثم نقوم بصب الخليط بداخل صينية مدهونة بالقليل من السمن والدقيق ونقود بتحضير الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نقوم بإدخالها الفرن لمدة تتراوح من 30 لـ 40 دقيقة مع المتابعة ثم نقوم بتجهيز الشربات أو العسل.

تحضير العسل:
كوب سكر

نصف كوب من الماء

نصف عود من القرفة

عصير الليمون

بعد الانتهاء من عمل العسل أو الشربات نقوم بصب الخليط ساخن على الكيك البارد ويمكن أن نقوم بتزينها بالمكسرات على حسب الرغبة



المصدر: اليوم السابع

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