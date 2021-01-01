تغير المناخ قد يحرم سكان هذه الدولة من النوم بحلول 2099

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كشفت دراسة حديثة، أنه من من المتوقع بالفعل أن يتسبب تغير المناخ في اندلاع حرائق الغابات وذوبان الأنهار الجليدية، مما سيحرمنا أيضًا من النوم الجيد.



درس الباحثون بيانات ومعلومات الطقس العالمية من أجهزة تتبع النوم التي يرتديها الجمهور للتنبؤ بالتأثيرات المستقبلية على نومنا.



بحلول عام 2099 ، ستكون درجات الحرارة قد استبعدت ما بين 50 إلى 58 ساعة من النوم للفرد سنويًا أقل بقليل من 10 دقائق في الليلة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وفقًا للدراسة ، ستكون تأثيرات درجة الحرارة على فقدان النوم أكبر بشكل كبير بالنسبة للمقيمين من البلدان ذات الدخل المنخفض ، مثل الهند ، وكذلك كبار السن والإناث.بشكل عام ، سيغفو البالغون في وقت متأخر ، ويستيقظون مبكرًا ، وينامون أقل خلال الليالي الحارة في المستقبل ، مما سيخاطر بالعديد من النتائج الجسدية والعقلية السلبية.من المرجح أن يقلل تغير المناخ من كمية النوم التي يحصل عليها الناس سنويًا ، وفقًا لتقرير خبراء في جامعة كوبنهاجن ومع ذلك ، يصبح تحقيق ذلك أكثر صعوبة لأن درجات الحرارة في محيطنا تصبح أكثر سخونة.قال مؤلف الدراسة كيلتون مينور بجامعة كوبنهاجن بالدنمارك: "أجسامنا تتكيف بشكل كبير للحفاظ على درجة حرارة ثابتة للجسم ، وهو أمر تعتمد عليه حياتنا".وأضاف: "ومع ذلك ، فإنهم يفعلون شيئًا رائعًا كل ليلة دون أن يدرك معظمنا بوعي إنهم ينفثون الحرارة من قلبنا إلى البيئة المحيطة عن طريق توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى أيدينا وأقدامنا".قال مينور من أجل أن تنقل أجسادنا الحرارة من هذه الأطراف ، يجب أن تكون البيئة المحيطة أكثر برودة مما نحن عليه.بالنسبة للدراسة ، استخدم فريق البحث بيانات نوم عالمية مجهولة المصدر تم جمعها من أربطة المعصم لتتبع النوم والتي تكتشف أنماط اليقظة والنوم.تضمنت البيانات 7 ملايين سجل نوم ليلا من أكثر من 47000 بالغ في 68 دولة عبر جميع القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية ، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا والهند والمكسيك وكندا.تمت مقارنة ذلك بعد ذلك بقياسات الطقس العالمية بمرور الوقت ، مما سمح للفريق بالعثور على أنماط بين العاملين والتنبؤ بالمستقبل.وجدت الدراسة أنه في الليالي الحارة جدًا التي تزيد درجة حرارتها عن 86 درجة فهرنهايت (30 درجة مئوية) ، ينخفض ??النوم بمعدل يزيد قليلاً عن 14 دقيقة، وتزداد أيضًا احتمالية الحصول على أقل من سبع ساعات من النوم مع ارتفاع درجات الحرارة.في ظل الروتين المعيشي العادي ، يبدو الناس أفضل بكثير في التكيف مع درجات الحرارة الخارجية الأكثر برودة من الظروف الأكثر سخونة.قال مينور: "عبر المواسم ، والتركيبة السكانية ، والسياقات المناخية المختلفة ، تؤدي درجات الحرارة الخارجية الأكثر دفئًا إلى تآكل النوم باستمرار ، مع زيادة مقدار قلة النوم تدريجياً مع ارتفاع درجات الحرارة".كانت إحدى الملاحظات المهمة هي أن الناس في البلدان النامية يبدو أنهم أكثر تأثراً بهذه التغييرات.ومع ذلك ، فإن أحد قيود الدراسة هو أنها لم تأخذ في الاعتبار تقنيات التبريد الاصطناعي مثل تكييف الهواء، ومن الممكن أن يكون للانتشار المتزايد لتكييف الهواء في البلدان المتقدمة دور في النتائج.أيضًا ، كان هناك نقص في بيانات تتبع النوم من إفريقيا ، والتي تعاني من حرارة شديدة بشكل خاص مقارنة بأجزاء أخرى من العالم.يقول الخبراء إن البحث المستقبلي يجب أن يأخذ في الاعتبار الفئات السكانية الأكثر ضعفاً ، لا سيما أولئك الذين يقيمون في أكثر مناطق العالم حرارةً وأفقرها تاريخياً.أشارت البيانات الحديثة المبلغ عنها ذاتيًا من الولايات المتحدة إلى أن جودة النوم الذاتي تنخفض خلال فترات الطقس الحار.لكن لم يكن واضحًا كيف يمكن لتقلبات درجات الحرارة أن تؤثر على التغيرات في نتائج النوم الموضوعية لدى الأشخاص الذين يعيشون في مختلف المناخات العالمية.قال مينور: "في هذه الدراسة ، نقدم أول دليل على مستوى الكواكب على أن درجات الحرارة الأكثر دفئًا من المتوسط ??تؤدي إلى تآكل نوم الإنسان".واضاف:"نظهر أن هذا التآكل يحدث في المقام الأول عن طريق التأخير عندما ينام الناس والتقدم عندما يستيقظون أثناء الطقس الحار".