قطارات أوكرانية مكدسة بجثث الجنود الروس .. فيديو



قطارات أوكرانية مكدسة بجثث قطارات أوكرانية مكدسة بجثث





أظهر مقطع فيديو، جثث للجنود الروس وهي مكدسة ومبردة داخل قطارات أوكرانية.





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ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار"، جاء هذا الإدعاء من قبل الحكومة الأوكرانية بعد أن نشرت مقطع فيديو يوم الجمعة (20 مايو) يظهر أشخاصًا يرتدون بدلات طبية بيضاء يدخلون القطار ويسحبون أكياس الجثث.وتأتي مقاطع الفيديو للجثث بعد تقارير تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد ما يقرب من 30 ألف جندي خلال الحرب في أوكرانيا.ووصفت اللقطات التي نشرها رئيس السكك الحديدية الأوكراني ألكسندر كاميشين، كيف تحافظ أوكرانيا على جثث القتلى الروس.ودون على المقطع المنشور: “نتعامل مع القتلى الروس أفضل من معاملتهم للأوكرانيين الأحياء مجرد شيء آخر يجعلنا مختلفين”.