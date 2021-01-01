نصائح فعالة للوقاية من مرض السكري



مرض السكري مرض السكري



مرض السكري هو أحد الأمراض الأيضية، ومن بين الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم، كل عام، يؤثر على الملايين من الأشخاص بسبب العوامل الجينية وسوء نمط الحياة والنظام الغذائي.



نصائح للوقاية من مرض السكري

1- تدرب على المشي السريع



يقترح الخبراء أن المشي لمدة 15 دقيقة بعد كل وجبة فعال في خفض مستوى السكر في الدم طوال اليوم، يحفز المشي إفراز الأنسولين من البنكرياس، عندما يتم إفراز كمية كافية من الأنسولين في الدم ، ينخفض ??خطر الإصابة بمرض السكري تلقائيًا، يمكنك أيضًا تجنب المصاعد وصعود السلالم أو اصطحاب كلبك في نزهة على الأقدام.

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2- إنقاص الوزنالأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم فرصة أكبر للإصابة بمرض السكري مقارنة بالشخص الذي يتمتع بمؤشر كتلة جسم صحي، ينتج مرض السكري بشكل رئيسي عن نمط الحياة السيء، يمكن أن تؤدي عادات الأكل الخاطئة وممارسة التمارين الرياضية غير الكافية إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري، تجعل السمنة الأنسولين غير فعال لنقل الجلوكوز في الدم إلى الخلايا للحصول على الطاقة.3- شاي الأعشابيحتوي مشروب الأعشاب على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا مثل الفينولات والفلافونويد والقلويدات التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة لمرض السكر، تساعد هذه المشروبات التقليدية بكفاءة في التحكم في نسبة السكر في الدم وبالتالي تمنع مخاطر الإصابة بمرض السكري، من أمثلة أنواع شاي الأعشاب شاي القرفة والشاي الأخضر ومشروب أولونج.