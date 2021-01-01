طريقة عمل كيك المانجو

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كيك المانجو



كيك المانجو من الحلويات السريعة التي يمكن تجهيزها في المنزل للأسرة والأطفال.

تحتاج كيك المانجو إلى بعض المكونات البسيطة، يمكنك التعرف على الوصفة من خلال موقع food.

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مكونات كيك المانجو
كوب سميد.

1 كوب لب مانجو.

1/4 كوب زيت.

3/4 كوب سكر.
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

قليل من الملح.

الفستق للتزيين.

طريقة عمل كيك المانجو
1- سخني الفرن مسبقًا على 170 درجة مئوية.

2- الآن اخلطي السكر والملح والبيكنج بودر مع السميد.

3- يضاف الزيت في الخليط ويقلب جيدا، ثم نضيف لب المانجو ونخلط مرة أخرى.

4- اتركه جانباً لمدة 10-15 دقيقة سوف ينقع السميد في كل نكهات المانجو حتى ذلك الحين.

5- ضع الخليط في صينية الخبز المدهونة بالزبدة.

6- اخبزيها لمدة 30-35 دقيقة.

المصدر: موقع food

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