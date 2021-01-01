كيك المانجو
كيك المانجو من الحلويات السريعة التي يمكن تجهيزها في المنزل للأسرة والأطفال.
تحتاج كيك المانجو إلى بعض المكونات البسيطة، يمكنك التعرف على الوصفة من خلال موقع food.
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مكونات كيك المانجو
كوب سميد.
1 كوب لب مانجو.
1/4 كوب زيت.
3/4 كوب سكر.
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
قليل من الملح.
الفستق للتزيين.
طريقة عمل كيك المانجو
1- سخني الفرن مسبقًا على 170 درجة مئوية.
2- الآن اخلطي السكر والملح والبيكنج بودر مع السميد.
3- يضاف الزيت في الخليط ويقلب جيدا، ثم نضيف لب المانجو ونخلط مرة أخرى.
4- اتركه جانباً لمدة 10-15 دقيقة سوف ينقع السميد في كل نكهات المانجو حتى ذلك الحين.
5- ضع الخليط في صينية الخبز المدهونة بالزبدة.
6- اخبزيها لمدة 30-35 دقيقة.
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