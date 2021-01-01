الصحة العالمية تحذر .. وباء كورونا لم ينتهِ ولا نستطيع التنبؤ بمساره أو شدته

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في بيان له خلال انعقاد الدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية، إنه من المؤكد أن الوباء لم ينته بعد، لقد فاجأنا هذا الفيروس في كل منعطف عاصفة مزقت المجتمعات مرارًا وتكرارًا، وما زلنا لا نستطيع التنبؤ بمساره أو شدته.
ما يقرب من مليار شخص في البلدان المنخفضة الدخل لا يزالون غير محصنين ضد كورونا، 57 دولة فقط قامت بتلقيح 70? من سكانها - معظمهم من ذوي الدخل المرتفع، يجب أن نستمر في دعم جميع البلدان للوصول إلى تغطية التطعيم بنسبة 70% في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك 100% ممن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، 100% من العاملين الصحيين، و100% من المصابين بحالات مرضية أساسية.
وأضاف، أن الوباء ليس الأزمة الوحيدة في عالمنا، إننا نواجه تقاربا هائلا بين الأمراض والجفاف والمجاعة والحرب، يغذيها تغير المناخ والظلم والتنافس الجيوسياسي.
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