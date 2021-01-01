الكشف عن رسائل قديمة تكشف أسرار الأميرة ديانا



الأميرة ديانا الأميرة ديانا



كانت الأميرة ديانا تكتب العديد من الرسائل المكتوبة بخط اليد خلال فترة وجودها كزوجة في العائلة المالكة ، خاصة وأن الإنترنت كان شيئًا جديدًا نسبيًا في ذلك الوقت، ووفقًا لأحد خبراء الكتابة اليدوية ، أظهر خط ديانا في الرسائل"حاجتها إلى الحب والقبول".



كانت الأميرة ديانا بين العائلة الملكية خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وهو الوقت الذي كان الرسائل المكتوبة بخط اليد والمرسلة عبر البريد هي وسيلة أساسية للتواصل.



وفي ظل الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، قامت وكالة التسويق Inkpact وعالمة الرسم والمعالجة النفسية "إيما باش" بتحليل الرسائل القوية من الأميرة ديانا لمعرفة الرسائل المخفية وراء كلماتها.

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وقالت إيما: "اشتهرت الأميرة الراحلة ديانا بكونها كاتبة رسائل غزيرة الإنتاج وكانت تخصص وقتًا كل يوم لكتابة رسائل شكر"، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي اكسبريس” البريطانية.في رسالة الشكرالمكتوبة قبل وقت قصير من وفاتها ، نرى أسلوبها الشخصي المميز والعاطفي، فتوضح:"إن ميل خط اليد عمودي ، ويكشف عن جانب عملي أكثر لشخصيتها وقدرتها المدروسة على التخطيط".وأضافت:"تُظهر كتاباتها العديد أنها كانت شخصية أمومية وحساسة للغاية لمحنة الآخرين، ولكن كتاباتها تظهر أيضًا حاجتها إلى الحب والقبول من حولها".على الرغم من أن حجم كتاباتها كبير ، إلا أن هناك بعض الفجوات الكبيرة بين الكلمات، كانت ممزقة بين حاجتها إلى الرفقة وحاجتها إلى التراجع إلى العزلة.وأوضحت إيما: "لقد أكدت الأميرة ديانا في توقيعها وهو مؤشر على أنها تحب أن يكون لها طريقتها الخاصة ويمكن أن تكون عنيدة على الرغم من أنها تتمتع بالعديد من الخصائص ذات الطبيعة المحبة للغاية والمغادرة".واختتمت:"ولكن بشكل عام ، فإن خط يد ديانا يعكس إلى حد كبير وجهة نظر الجمهور لها فهي شابة مهتمة ومتعاطفة ومنفتحة".