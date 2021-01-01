5 أسباب تجعلك تتناول المشمش يوميا



المشمش المشمش



يعد المشمش من الفواكه الصيفية التي تحتوي علي فيتامينات وفوائد عديدة، ويمكن تناولها طازجة أو مجففة، لأنه من الفاكهة ذات القيمة الغذائية العالية وله العديد من الفوائد الصحية وهي..



1. يحافظ على بشرة صحية: المشمش يحتوي على مزيج من فيتامين ج ، أ ، والمغذيات النباتية المفيدة جدا للبشرة. تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على إبطاء عملية الشيخوخة. لذا ، بصرف النظر عن الروتين الجيد للعناية بالبشرة ، لا تنسي تناول بعض المشمش يوميًا.



يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة ، مثل المشمش ، في علاج تلف الجلد.

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2. السيطرة على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم: وعاء من المشمش يحتوي على ما يقرب من 3 غرامات من الألياف.إذا لم يكن لديك ما يكفي منه ، فتناول بعض المشمش لمساعدة جهازك الهضمي على العمل بشكل أفضل. على الرغم من أن المشمش يحتوي على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان ، إلا أن محتوى الألياف القابلة للذوبان أعلى. تساعد هذه الألياف في الحفاظ على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم تحت السيطرة.من مخاطر الإصابة بفقر الدم: يمكن العثور على الحديد في أي نبات يحتوي على الحديد ، بما في ذلك المشمش.يستغرق هذا النوع من الحديد وقتًا طويلاً لامتصاصه ، وكلما طالت مدة بقائه في نظامك ، زادت فرصك في الوقاية من فقر الدم من الجيد أيضًا تناول فيتامين سي الإضافي للمساعدة في امتصاص الحديد .4. يمنع الإمساك: المشمش غني بالألياف التي يمكن أن تساعد في وظائف الجهاز الهضمي.يحتوي كل من المشمش المجفف والطازج على الألياف ، مما يساعد العصائر الهضمية وعصائر المعدة على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أكثر فعالية أثناء معالجة الأطعمة بكفاءة. الألياف القابلة للذوبان في المشمش تذوب بسرعة في الجسم وتشكل مادة هلامية وتفكك الأحماض الدهنية. تساعد هذه الأحماض البراز على التدفق بسهولة أكبر وتفتيت جزيئات الطعام.5. مفيد للقلب: ارتفاع الكوليسترول هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب ، والألياف الموجودة في المشمش تساعد في الحفاظ على نسبة الكوليسترول منخفضة. يحتوي المشمش على الألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي ، وكلها تعمل معًا لدعم صحة القلب من خلال محاربة الجذور الحرة وخفض ضغط الدم.