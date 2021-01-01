روسيا تهدد الغرب بصواريخ الشيطان النووية



صواريخ الشيطان النووية صواريخ الشيطان النووية



قال رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روجوزين، مهددا الغرب، إن بلاده سيكون لديها عما قريب 50 صاروخا نوويا جديدا، في ترسانة تسطيع تحويل كافة الأعداء إلى حفر نشطة إشعاعيا.



وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال روجوزين، إن العشرات من صواريخ سارمات ”الشيطان" الجديدة سيجري نشرها بحلول الخريف المقبل من أجل ردع أعداء روسيا.



وأضاف أن طول هذه الصواريخ الروسية التي توصف في الغرب بـ"الشيطان"، يعادل ارتفاع بناية من 14 طابقا، ويصل وزنها إلى 208 أطنان.

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ويأتي التهديد الروسي الجديد بصواريخ "الشيطان" والحرب النووية، وسط توتر غير مسبوق منذ عقود بين موسكو والغرب.وقال روجوزين إنه لا يتبقى لمن وصفهم بـ"المعتدين" إزاء هذه القوة سوى أن يتحدثوا بلباقة مع روسيا" في إشارة إلى الخصوم الغربيين.وفي مسعى لإظهار قوة صواريخ "سارمات"، عرض المسؤول الروسي صورا لحفرة بعمق 7.9 أمتار وعرض 20 مترا، عندما جرى القصف تجريبيا بالصاروخ من دون رأس حربي.وأضاف: "عندما يكون هذا الصاروخ محملا، فإن مثل هذه الحفرة في مواقع العدو ستكون. حسنا، واسعة وعميقة جدا ونشطة إشعاعيا".وقال المسؤول الروسي، إن الأمر لا يتعلق بصاروخ واحد فقط، بل بصواريخ نووية كثيرة هي الأقوى في العالم.وأشار إلى أن بلاده سيكون لديها عما قريب نحو 50 صاروخا من "سارمات"، رهن الخدمة القتالية.ويصل مدى هذا الصاروخ العابر للقارات إلى آلاف الكيلومترات، وبوسعه أن يهاجم الأهداف لدى وجوده في الفضاء الخارجي، أو عن طريق القطبين الشمالي والجنوبي.