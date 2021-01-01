لتحضير سلطة الرنجة في 10 دقائق



سلطة الرنجة سلطة الرنجة



سلطة الرنجة من المقبلات التي يتهافت عليها الكثيرون في مطاعم الأسماك الشهيرة، ولكن يمكن إعدادها في المنزل بدون تكاليف باهظة وبمكونات بسيطة.



وفي هذا التقرير نستعرض طرق مختلفة لعمل الرنجة في المنزل، يمكنك التعرف على المقادير والخطوات.



سلطة الرنجة

أنواع سلطة الرنجة

1- سلطة الرنجة بالطحينة.

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2- سلطة الرنجة المخللة.3- سلطة الرنجة المشوية.4- سلطة الرنجة بالخضار.5- سلطة بطارخ الرنجة.الشيف فاطمة أبو حاتي من أمهر الشيفات التي تقدم الرنجة بطريقة سهلة وبسيطة، ولا تستغرق إلا حوالي 10 دقائق فقط، تعرف على المقادير والخطوات في السطور التالية.مقادير الرنجة للشيف فاطمة أبو حاتيرنجة قطعبصل أخضرفلفل مكعباتملحفلفل أسودبنجر مكعباتطماطم مكعباتزعترزيتشبتخلشطةكمونليمونطريقة تحضير سلطة الرنجة للشيف فاطمة أبو حاتي1- قومي بمزج الليمون مع الشطة والخل والملح والكمون والزيت والشبت واتركيه جانبًا.2- احضري وعاء أخر وضعي به الطماطم المكعبات والبصل والفلفل الألوان والبطاطس.3- اضيفي الرنجة ثم قومي بالتقليب الجيد.4- اضيفي على الرنجة صوص الليمون والخل.5- زيني الرنجة بالبقدونس والشبت وقدميها.الرنجة المخللةالرنجة المخللة من الأكلات التي يعشقها عشاق السي فوود، ويقبلون على شراؤها من المحلات في الأعياد، تعرف على الوصفة خلال النقاط التالية.مقادير الرنجة المخللةرنجة مكعبات6 ملاعق كبيرة مفروم شبت3 حبات بطاطس متوسطة الحجم مطهوة على البخار1 تفاحة مقرمشة، مقشرة ومقطعة إلى مكعبات 1/2 بوصة1/4 كوب بصل أحمر مفرومناعماً1/3 كوب جوز مفروم ناعم2 ملاعق كبيرة من خل التفاح1/4 كوب كريمة حامضة1 ملعقة كبيرة شبت طازج مفروم ناعماًنصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخردل1/2 ملعقة صغيرة ملح كوشير أو حسب الرغبة1/8 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون أو حسب الرغبةطريقة تحضير الرنجة المخللة1- يُمزج الرنجة والمخلل والبطاطس والتفاح والبصل والجوز في وعاء تقديم 2 أو 3 ليتر.2- يُمزج الخل والقشدة الحامضة والشبت والخردل والملح والفلفل في وعاء صغير ويُخفق المزيج جيدًا.3- تُسكب الصلصة فوق السلطة وتُمزج بلطف، ضعه في الثلاجة حتى تصبح جاهزًا لتقديمه.وصفة سلطة الرنجةسلطة الرنجة في الخلاطيحب بعض الأشخاص تناول سلطة الرنجة المفرومة، لذلك يمكنك عملها في الخلاط والتخلص من القطع الكبيرة، تعرف على الخطوات خلال السطور التالية.مقادير سلطة الرنجة في الخلاطمكعبات الرنجةملعقة صغيرة خردلكريمة لبانيمكعبات فجلبقدونس فريششبت فريشبصل مكعباتطريقة تحضير سلطة الرنجة في الخلاط1- في وعاء صغير اخلطي الكريمة الطازجة والقشطة والفجل والخردل لعمل الصلصة.2- يقطع البصل إلى مكعبات، ونقطع المخللات يقطع الشبت والبقدونس تقطيعًا خشنًا.3- في وعاء كبير ، يُمزج البصل والمخلل والبقدونس والشبت والتفاح والرنجة والصلصة.4- بعد فرم المكونات في الخلاط، ضعي عصير الليمون في وعاء، يقلب جيدًا حتى يتجانس، ثم قدمها للضيوف.بطارخ الرنجةبعض الأشخاص يفضلون تناول بطارخ الرنجة، حيث تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية لصحة الجسم، تعرف على طريقة تحضيرها خلال النقاط التالية.مقادير سلطة بطارخ الرنجةجزر شرائحبطارخ رنجة شرائحماءصلصةصويا صوصطريقة تحضير سلطة بطارخ الرنجة1- احضري وعاء وضعي به الماء والصلصة والصويا صوص وقمي بمزجهم جيدا.2- افرمي البطارخ في الخلاط أو قدميها مكعبات حسب الرغبة.3- ضعي الخليط على البطارخ وقلبي جيدا.4- ضعي البطارخ في الثلاجة ثم قدميها.الرنجة البانيهيحب بعض الأشخاص تناول الأكلات الجديدة والمبتكرة، وتعتبر الرنجة البانية من الأكلات الغريبة التي قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي، يمكنك تحضيرها في المنزل بالطريقة التالية.مقادير الرنجة البانيةرنجة مخلية من الجلدكزبرةبصل أخضر حلقاتبطاطس مهروسةفلفل اسودملحزيتشطةدقيقبقسماطكمونبيضليمونطريقة تحضير الرنجة البانيه1- ضعي الرنجة مع الزيت ووالملح والكمون والشنطة والثوم والبصل في الخلاط وامزجيهم جيدا.2- ثم اضيفي البطاطس المهروسة مع المكونات واقلبيهم معا.3- ضعي الخليط في طبق وقومي بتشكيل خليط الرنجة إلى دوائر بحجم واحد.4- ضعي الخليط بعد تشكيله في الثلاجة.5- وبعد 30 دقيقة اخرجي الوعاء من الثلاجة، وضعي أقراص الرنجة في الدقيق ثم البيض بالفلفل الأسود ثم البقسماط ثم في زيت القلي على النار.6- قدمي الرنجة البانية المزينة بالبقدونس على مائدة الطعام ساخنة.