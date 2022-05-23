تدمير القوات الأوكرانية لدبابة روسية حاولت الاختباء داخل حديقة .. فيديو

كشفت مقطع فيديو نشرته القوات الأوكرانية، لحظة تدميرها دبابة روسية بعد أن حاولت الاختباء داخل حديقة منزلية.
ويوضح مقطع الفيديو المُصور عبر طائرة دورون، قائد الدبابة الروسية وهو يبحث عن مكان لكي يختبئ به في قرية زركوني بالمنطقة الشمالية الشرقية الأوكرانية من خاركيف أوبلاست.
وتبيّن اللقطات إحدى الدبابات الروسية وهي تحاول الاختباء خلف إحدى الأشجار، وخلفها جندي ينظم حركة الدبابات الأخرى في الخلف.
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