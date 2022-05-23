تدمير القوات الأوكرانية لدبابة روسية حاولت الاختباء داخل حديقة .. فيديو



تدمير القوات الأوكرانية لدبابة روسية تدمير القوات الأوكرانية لدبابة روسية



كشفت مقطع فيديو نشرته القوات الأوكرانية، لحظة تدميرها دبابة روسية بعد أن حاولت الاختباء داخل حديقة منزلية.



ويوضح مقطع الفيديو المُصور عبر طائرة دورون، قائد الدبابة الروسية وهو يبحث عن مكان لكي يختبئ به في قرية زركوني بالمنطقة الشمالية الشرقية الأوكرانية من خاركيف أوبلاست.



وتبيّن اللقطات إحدى الدبابات الروسية وهي تحاول الاختباء خلف إحدى الأشجار، وخلفها جندي ينظم حركة الدبابات الأخرى في الخلف.

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وفي مرحلة ما صعد طاقم الدبابة أعلاها لتبادل الحديث حول تنظيم آلية اختباء الدبابات وسط الحدائق المنزلية في القرية الأوكرانية المذكورة.ولكن في النهاية فشلت القوات الروسية في الاختباء وسط أشجار الحدائق المنزلية، لتتمكن القوات الاوكرانية من تدمير دبابة عبر صاروخ مضاد للدبابات.ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، فإن القوات الروسية كانت تحاول استعادة المواقع المفقودة في المنطقة بعد إعطاء مزيد من الأرض إلى الغرب للجيش الأوكراني.https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/05/23/4986998487942017260/636x382_MP4_4986998487942017260.mp4