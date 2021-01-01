عواصف ترابية تجتاح العراق وتشل الحياة .. فيديو

يشهد العراق، الاثنين، عواصف ترابية شديدة، شلت الحياة وأدت إلى إغلاق مطار بغداد الدولي وتعطيل الدراسة، بعد وصول مدى الرؤية إلى 400 متر.
وأعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية بالبلاد، باستثناء الدوائر الصحية والأمنية والخدمية، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الغبار الكثيفة.
من جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم، علي الدليمي، أنه تقرر تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية ليوم الاثنين، إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن، بسبب سوء الأحوال الجوية.
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