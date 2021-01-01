عواصف ترابية تجتاح العراق وتشل الحياة .. فيديو

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › عواصف ترابية تجتاح العراق وتشل الحياة .. فيديو

صورة الخبر: عواصف ترابية تجتاح العراق
عواصف ترابية تجتاح العراق

يشهد العراق، الاثنين، عواصف ترابية شديدة، شلت الحياة وأدت إلى إغلاق مطار بغداد الدولي وتعطيل الدراسة، بعد وصول مدى الرؤية إلى 400 متر.

وأعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية بالبلاد، باستثناء الدوائر الصحية والأمنية والخدمية، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الغبار الكثيفة.

من جانبه، أعلن وزير التربية والتعليم، علي الدليمي، أنه تقرر تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية ليوم الاثنين، إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن، بسبب سوء الأحوال الجوية.

نصائح للقيادة بأمان في الأجواء العاصفة و الماطرة

وأضاف أن الإجراء جاء بسبب "التوقعات الجوية بحصول عاصفة ترابية، وحرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ والطلبة".

كما أصدرت إدارة مطار بغداد بيانا، جاء فيه: "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الاثنين، بسبب العواصف الترابية".

وأوضحت أن "مدى الرؤية وصل إلى 400 متر"، لافتة أنه "سيتم إعلام المسافرين بطبيعة أية مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر بها البلاد".

المصدر: سكاي نيوز عربية - أبوظبي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عواصف ترابية تجتاح العراق وتشل الحياة .. فيديو

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
76275

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager