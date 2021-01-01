تطلق فيفو رسميا هاتف Vivo Y72t ببطارية عملاقة وسعر مناسب

أعلنت شركة فيفو الصينية إطلاق هاتفها الذكي Vivo Y72t رسميا ضمن هواتفها للفئة المتوسطة، مع عدد من المواصفات المميزة منها بطارية كبيرة 6000 مللي أمبير وكذلك شاشة وكاميرا بقدرات فائقة .
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو Vivo Y72t يأتى بشاشة قياس 6.58 بوصة من نوع LCD مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، وجودة + FHD ، ودقة تبلغ 1080 × 2400 بكسل ومستشعر للبصمة تحت الشاشة ، مع نوتش صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء .
ويقدم هاتف فيفو Vivo Y72t كاميرا خلفية مزدوجة بدقة فائقة الرئيسية 50 ميجابكسل مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، حيث تدعم كلتا الكاميرتين تسجيل الفيديو عالي الدقة.
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