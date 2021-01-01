تتألق شاومي مع Xiaomi mi band بميزات فريدة من نوعها.. مواصفات

استطاعت شاومي Xiaomi أن تحقق نجاحا هائلا مع سوار اللياقة البدنية الخاص بها، حيث تجاوزت مبيعات Mi band 7 أكثر من 40 مليون قطعة، وسبق أن بدأت شاومي إنتاج الباند في 2014 وبعد نجاحه توالت الشركة على إنتاج إصدار جديد في كل عام وتستعد شاومي حاليا لإطلاق Xiaomi band 7.
ووضحت شاومي رسميا أنه سيتم الإعلان رسميًا عن Mi Band 7 خلال حدث ضخم غدا 24 مايو 2022 وهو حدث مخصص بشكل أساسي لإطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 11T الجديدة بحسب ما نشر موقع Slashgear التقني.
وكشفت تسريبات على منصة التواصل الصينية Weibo بعض المواصفات الأساسية التي ستأتي بها Xiaomi band 7 حيث سيحتوي على شاشة أكبر بكثير مقارنة ب Xiaomi band 6 حيث تبلغ شاشة Band 7 قياس 1.62 بوصة من نوع AMOLED وبذلك تعد أكبر بنسبة 25? تقريبًا عن Band 6 الذي يبلغ قياسها 1.56 بوصة.
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