تسجل Garmin براءة إختراع لدعم تحسين دقة قياس مستويات الأكسجين في الدم

سجلت شركة Garmin براءة إختراع لدعم تحسين دقة قياس نسبة الأكسجين في الدم، وهي تقنية تستهدف دعم الجيل القادم من الساعات الذكية.
طورت شركة Garmin تقنية جديدة للساعات الذكية، والتي تستهدف قياس نسبة مستويات الأكسحين في الدم بدقة أعلى لدعم المرضي، ولقد سجلت براءة الإختراع في مكتب براءات الإختراع في الولايات المتحدة (USPTO) في 2020.
ولقد نشرت تفاصيل براءة الإختراع عبر USPTO في 12 من مايو، ويكشف ملف براءة الإختراع عن تقنية تعمل على “قياس التأكسج النبضي بثلاثة أطوال موجية”، مما يدعم مستشعر SpO2 لقياس بدقة أعلى في الساعات الذكية.
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