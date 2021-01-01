تسجل Garmin براءة إختراع لدعم تحسين دقة قياس مستويات الأكسجين في الدم



Garmin Garmin

سجلت شركة Garmin براءة إختراع لدعم تحسين دقة قياس نسبة الأكسجين في الدم، وهي تقنية تستهدف دعم الجيل القادم من الساعات الذكية.



طورت شركة Garmin تقنية جديدة للساعات الذكية، والتي تستهدف قياس نسبة مستويات الأكسحين في الدم بدقة أعلى لدعم المرضي، ولقد سجلت براءة الإختراع في مكتب براءات الإختراع في الولايات المتحدة (USPTO) في 2020.



ولقد نشرت تفاصيل براءة الإختراع عبر USPTO في 12 من مايو، ويكشف ملف براءة الإختراع عن تقنية تعمل على “قياس التأكسج النبضي بثلاثة أطوال موجية”، مما يدعم مستشعر SpO2 لقياس بدقة أعلى في الساعات الذكية.

قد يعجبك أيضا...

وتستخدم مستشعرات SpO2 التقليدية الآن قياس نسبة الأكسجين في الدم باثنان من الأطوال الموجية الضوئية، بينما تتضمن التقنية الجديدة ثلاثة من الأطوال الموجية الضوئية وتأتي بإضاءة LED ترتكز على الأشعة تحت الحمراء لقياس 940 نانومتر الطول الموجي، بينما تأتي اثنان من مصابيح LED حمراء لتغطية أطوال موجية 630 نانومتر و 660 نانومتر.لذا من المتوقع أن تعمل الساعات الذكية على قياس الأطوال الموجية من كل مؤشر LED في وقت واحد، مع خوارزمية لدعم التقنية، إلا أن الشركة لم توضح موعد لجلب هذه التقنية في إصدارات الشركة من الساعات الذكية.