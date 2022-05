تراهن كوالكوم على قطاع الهواتف الذكية الرائدة

كوالكوم كوالكوم

تحصل الهواتف الذكية الرائدة العاملة بنظام أندرويد عند ظهورها هذا الخريف على معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Plus Gen 1، الذي يعزز أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة 10? تقريبًا مع ساعة إضافية من عمر البطارية.



كما أعلنت كوالكوم أيضًا عن Snapdragon 7 Gen 1، الذي يستعير عددًا قليلاً من الميزات الرائدة من سلسلة Snapdragon 8.



ويظهر Snapdragon 8 Plus Gen 1 ضمن الهواتف القادمة في الربع الثالث من شركات ون بلس وآسوس وهونر ولينوفو وموتورولا وأوبو وريلمي وريدمي وفيفو وشاومي و iQOO و Nubia و OnePlus و OSOM و RedMagic و ZTE. بينما تستخدم هونر وأوبو وشاومي Snapdragon 7 Gen 1 بدءًا من الربع الثاني.

قد يعجبك أيضا...

ووفقًا لمايك روبرتس، نائب رئيس تسويق المنتجات العالمية لشركة كوالكوم، فإنها أطلقت Snapdragon 8 Plus Gen 1 لأنها ترى المزيد من المستهلكين يتجهون إلى الهواتف الذكية الرائدة.وتمثل الهواتف الذكية الرائدة نسبة 31% من السوق اليوم، ومن المفترض أن تزيد إلى 35% في غضون خمس سنوات.ولكن كوالكوم تتوقع أيضًا أن تأتي نسبة 75% من إجمالي إيرادات الهواتف الذكية من قطاع الهواتف الذكية الرائدة، التي يزيد سعرها عن 500 دولار.وتقدر الشركة أن ما يقرب من نصف سوق الألعاب البالغ 200 مليار دولار يأتي من الألعاب المحمولة. ويبدو أن الرق كافٍ للشركة من أجل تخصيص المزيد من الأموال لتحسين الهواتف الذكية الرائدة.كوالكوم تعلن عن معالجات جديدةولم يكن إطلاق كوالكوم لمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 موضع شك، حيث أطلقت الشركة سابقًا إصدارات Plus من معالجات Snapdragon لهواتف الألعاب، مثل Snapdragon 865 Plus الذي أعلنت عنه في شهر يوليو من عام 2020.ويستخدم Snapdragon 865 Plus وحدة معالجة مركزية ووحدة معالجة رسومات معززة لتحقيق المزيد من الأداء، واعتمدت كوالكوم نفس الإستراتيجية هنا.وزاد Snapdragon 8 Plus Gen 1 من تردد النواة الأساسية Cortex-X2 من 3.0 جيجاهرتز إلى 3.2 جيجاهرتز. وأدى ذلك إلى زيادة الأداء بنسبة 10%. كما زادت الشركة من تردد وحدة معالجة الرسومات أيضًا، مما عزز أدائها بنسبة 10%.وحسنت كوالكوم أيضًا كفاءة الطاقة بنسبة 30% عبر كل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، أو 15% بشكل عام.وقال روبرتس: يوفر Snapdragon 8 Plus Gen 1 ما يصل إلى 80 دقيقة إضافية من بث الفيديو، أو 25 دقيقة إضافية من مكالمة 5G. وبخلاف ذلك، يتضمن Snapdragon 8 Plus Gen 1 نفس مجموعة الميزات مثل Snapdragon 8 Gen 1.ويتم إقران Snapdragon 8 Plus Gen 1 مع مودم X62 5G بالإضافة إلى نظام FastConnect 6900 للشبكات اللاسلكية والبلوتوث. كما تستمر الشركة في تصنيع Snapdragon 8 Gen 1 الأقدم.وبالمثل، يشتمل Snapdragon 7 Gen 1 على وحدة معالجة رسومات معززة يمكنها عرض رسوميات أسرع بنسبة 20%. كما أنه يوفر أداء ذكاء اصطناعي أكبر بنسبة 30% مقارنة مع Snapdragon 778G.ويعتبر Snapdragon 7 Gen 1 أول شريحة من سلسلة Snapdragon 7 يتضمن ما تسميه كوالكوم معالج إشارة الصور الثلاثي، أو القدرة على التقاط الصور من ثلاث كاميرات مختلفة في نفس الوقت بإجمالي دقة 200 ميجابكسل. كما يدعم معالج إشارة صورة الكاميرا أيضًا اكتشاف الوجه بالتعلم العميق لتحسين المصادقة.