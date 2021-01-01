تستعد شاومي لإطلاق Xiaomi 12T Pro بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1

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تستعد العملاق الصيني شاومي لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Xiaomi 12T، ولقد أكدت أحدث التقارير على على أن Xiaomi 12T Pro يأتي بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8+ Gen 1.



أطلقت شاومي خلال شهر أكتوبر من العام الماضي كلاً من هاتفي Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro، ومن جديد تستعد لإطلاق الجيل الجديد من هذه السلسلة.



وتتضمن السلسلة القادمة من هواتف شاومي كلاً من هاتفي Xiaomi 12T، وXiaomi 12T Pro، ولقد أكد تقرير جديد على أن إصدار Pro سيكون من الهواتف الأولى التي تنطلق للأسواق بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8+ Gen 1.

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أيضاً من المقرر أن يكون هاتف Xiaomi 12T Pro هو إصدار شاومي الوحيد الذي ينطلق للأسواق العالمية برقاقة كوالكوم الجديدة.يذكر أن شاومي قدمت هذا العام هواتف Xiaomi 12 وXiaomi 12 Pro وRedmi K50 Gaming Edition وأيضاً Poco F4 GT بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، ومن المتوقع أن تكون إصدارات الشركة المرتقبة بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 هذا العام محدودة.