بمنفذ USB C للشحن ..أول حافظة لسماعة AirPods

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صورة الخبر: AirPods
AirPods

تستعد شركة ابل للتحول إلى معايير منافذ في هواتف الأيفون وأيضاً إكسسوارات الشركة، وقبل أن تجري ابل التغيير الجديد كُشِف اليوم عن أول حافظة سماعة AirPods تتميز بمنفذ USB C للشحن.

قدم “Ken Pillonel” خلال الفترة الماضية نموذج مخصص من هاتف الأيفون بمنفذ USB C للشحن، واليوم يكشف المصدر ذاته عن حافظة لسماعة AirPods مخصصة بمنفذ USB C كبديل لمنفذ lightning التقليدي لإكسسوارات ابل.

ولقد أشارت التقارير التي جاءت حتى الآن إلى خطط ابل لدعم هواتف الأيفون، وأجهزة الآيباد، إلى جانب أجهزة الحاسب وسماعات AirPods بمنفذ USB C لإستبدال منفذ lightning المستخدم في هذه الأجهزة في الوقت الحالي.

من جانب أخر دعم منفذ USB C في النموذج المخصص من هاتف iPhone نقل البيانات وأيضاً شحن الهاتف، بينما يدعم المنفذ حافظة AirPods بميزة الشحن فقط.

ويؤكد”Ken Pillonel” على أن عملية إضافة منفذ USB C لحافظة AirPods كانت عملية دقيقة، وذلك نتيجة للحجم الصغير للحافظة المصممة من البلاستيك، كما أن تكلفة بناء منفذ USB C مخصص مرتفعة.

يذكر أن التقارير تشير إلى أن ابل تخطط لإجراء هذا التغيير في المنافذ بدءاً من العام المقبل، لذا نترقب تفاصيل جديدة حول خطط ابل القادمة.

المصدر: بوابه المتميز

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