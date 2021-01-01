بمنفذ USB C للشحن ..أول حافظة لسماعة AirPods

تستعد شركة ابل للتحول إلى معايير منافذ في هواتف الأيفون وأيضاً إكسسوارات الشركة، وقبل أن تجري ابل التغيير الجديد كُشِف اليوم عن أول حافظة سماعة AirPods تتميز بمنفذ USB C للشحن.
قدم “Ken Pillonel” خلال الفترة الماضية نموذج مخصص من هاتف الأيفون بمنفذ USB C للشحن، واليوم يكشف المصدر ذاته عن حافظة لسماعة AirPods مخصصة بمنفذ USB C كبديل لمنفذ lightning التقليدي لإكسسوارات ابل.
ولقد أشارت التقارير التي جاءت حتى الآن إلى خطط ابل لدعم هواتف الأيفون، وأجهزة الآيباد، إلى جانب أجهزة الحاسب وسماعات AirPods بمنفذ USB C لإستبدال منفذ lightning المستخدم في هذه الأجهزة في الوقت الحالي.
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