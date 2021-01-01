تسريب صور حية لنموذج هاتف الألعاب المرتقب Asus ROG Phone 6



Asus ROG Phone 6 Asus ROG Phone 6

يعد هاتف Asus ROG Phone 6 أو الإصدارات المرتقبة من Asus برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ولقد رصد الهاتف اليوم في أول الصور الحية.



تستعد شركة Asus لإطلاق جيل جديد من الهواتف المخصصة للألعاب، حيث ينطلق ROG Phone 6 قريباً بمعالج كوالكوم الجديد، ولقد أكدت الصور الحية اليوم على إقتراب موعد الإعلان الرسمي.



وتوضح الصور الحية تصميم هاتف ROG Phone 6 من الجهة الخلفية، كما تؤكد الصور على تغيير تصميم الكاميرة الخلفية عن إصدار الشركة السابق ROG Phone 5.

قد يعجبك أيضا...

وتأتي وحدة الكاميرة في الإصدار الجديد بحجم سداسي أكبر مقارنة بوحدة الكاميرة في ROG Phone 5، من جانب أخر لا تكشف الصور الحية عن إعدادات الكاميرة بشكل دقيق، حيث تعود الصور لنموذج أولي للهاتف، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار وموعد الإعلان الرسمي.