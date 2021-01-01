تسريب صور حية لنموذج هاتف الألعاب المرتقب Asus ROG Phone 6

يعد هاتف Asus ROG Phone 6 أو الإصدارات المرتقبة من Asus برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ولقد رصد الهاتف اليوم في أول الصور الحية.
تستعد شركة Asus لإطلاق جيل جديد من الهواتف المخصصة للألعاب، حيث ينطلق ROG Phone 6 قريباً بمعالج كوالكوم الجديد، ولقد أكدت الصور الحية اليوم على إقتراب موعد الإعلان الرسمي.
وتوضح الصور الحية تصميم هاتف ROG Phone 6 من الجهة الخلفية، كما تؤكد الصور على تغيير تصميم الكاميرة الخلفية عن إصدار الشركة السابق ROG Phone 5.
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