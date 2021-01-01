تسريب صور حية لنموذج هاتف الألعاب المرتقب Asus ROG Phone 6

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تسريب صور حية لنموذج هاتف الألعاب المرتقب Asus ROG Phone 6

صورة الخبر: Asus ROG Phone 6
Asus ROG Phone 6

يعد هاتف Asus ROG Phone 6 أو الإصدارات المرتقبة من Asus برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1، ولقد رصد الهاتف اليوم في أول الصور الحية.

تستعد شركة Asus لإطلاق جيل جديد من الهواتف المخصصة للألعاب، حيث ينطلق ROG Phone 6 قريباً بمعالج كوالكوم الجديد، ولقد أكدت الصور الحية اليوم على إقتراب موعد الإعلان الرسمي.

وتوضح الصور الحية تصميم هاتف ROG Phone 6 من الجهة الخلفية، كما تؤكد الصور على تغيير تصميم الكاميرة الخلفية عن إصدار الشركة السابق ROG Phone 5.

وتأتي وحدة الكاميرة في الإصدار الجديد بحجم سداسي أكبر مقارنة بوحدة الكاميرة في ROG Phone 5، من جانب أخر لا تكشف الصور الحية عن إعدادات الكاميرة بشكل دقيق، حيث تعود الصور لنموذج أولي للهاتف، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار وموعد الإعلان الرسمي.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تسريب صور حية لنموذج هاتف الألعاب المرتقب Asus ROG Phone 6

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50758

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager