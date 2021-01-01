هاتف موتورولا Razr 3 من بين الإصدارات الأولى بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1



Motorola Razr 3 Motorola Razr 3

شارك “Shen Jin” المدير العام لشركة موتورولا صورة على منصة Weibo اليوم قدم من خلالها أول اللمحات التي توضح تصميم Motorola Razr 3.



تستعد شركة موتورولا لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Razr المميزة بتصميم صدفي قابل للطي، ولقد رصد هاتف Razr 3 في أول الصور التي نشرت عبر “Shen Jin” المدير العام لشركة موتورولا، والتي أشارت إلى أن الهاتف يأتي بمعالج كوالكوم الجديد.



ويوضح الملصق الإعلاني دعم هاتف الشركة القابل للطي بمعالج Snapdragon 8 Plus، وهو ما يؤكد التفاصيل التي جاءت من الشركة حول دعم الإصدار القادم من هواتف الشركة القابلة للطي بشريحة متطورة.

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من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Motorola Razr 3 قد يأتي بنفس مستوى التسعير المميز لإصدار الشركة السابق والذي جاء بسعر 1400 دولار.أيضاً أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف Razr 3 الصدفي القابل للطي يأتي بتصميم يحاكي Galaxy Z Flip 3، كما تشير التوقعات إلى أن الشاشة الداخلية تأتي بحجم 6.7 إنش أي أكبر من الحجم المميز للإصدار الحالي 6.2 إنش.كما تقدم موتورولا ترقية في حجم الشاشة الخارجية من 2.7 إنش إلى 3 إنش، وتأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل، وكاميرة macro، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل في ثقب بديل للنتوء المميز للإصدار السابق.