هاتف موتورولا Razr 3 من بين الإصدارات الأولى بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1

شارك “Shen Jin” المدير العام لشركة موتورولا صورة على منصة Weibo اليوم قدم من خلالها أول اللمحات التي توضح تصميم Motorola Razr 3.
تستعد شركة موتورولا لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Razr المميزة بتصميم صدفي قابل للطي، ولقد رصد هاتف Razr 3 في أول الصور التي نشرت عبر “Shen Jin” المدير العام لشركة موتورولا، والتي أشارت إلى أن الهاتف يأتي بمعالج كوالكوم الجديد.
ويوضح الملصق الإعلاني دعم هاتف الشركة القابل للطي بمعالج Snapdragon 8 Plus، وهو ما يؤكد التفاصيل التي جاءت من الشركة حول دعم الإصدار القادم من هواتف الشركة القابلة للطي بشريحة متطورة.
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