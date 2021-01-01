تعلن شاومي عن شراكة جديدة مع Leica لإطلاق أول هاتف في يوليو

تستعد شركة شاومي لإطلاق أول إصدارات الشركة المميزة بتقنية Leica في الكاميرة في شهر يوليو، حيث أكدت العملاق الصيني على عقد شراكة جديدة مع Leica.
بدأت العملاق الصيني شاومي في تطوير هاتف ذكي جديد بالتعاون مع Leica، على أن ينطلق هذا الإصدار في يوليو، ومن المتوقع أن يكون الإصدار المرتقب هو هاتف Xiaomi 12 Ultra.
ولقد عقدت عملاق الكاميرة Leica شراكة سابقة مع هواوي، والتي تستمر حتى الآن كواحدة من أنجح الشراكات، إلا أنها تتأثر بالقيود التي تواجه هواوي.
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