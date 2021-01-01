تعلن شاومي عن شراكة جديدة مع Leica لإطلاق أول هاتف في يوليو



شاومي شاومي

تستعد شركة شاومي لإطلاق أول إصدارات الشركة المميزة بتقنية Leica في الكاميرة في شهر يوليو، حيث أكدت العملاق الصيني على عقد شراكة جديدة مع Leica.



بدأت العملاق الصيني شاومي في تطوير هاتف ذكي جديد بالتعاون مع Leica، على أن ينطلق هذا الإصدار في يوليو، ومن المتوقع أن يكون الإصدار المرتقب هو هاتف Xiaomi 12 Ultra.



ولقد عقدت عملاق الكاميرة Leica شراكة سابقة مع هواوي، والتي تستمر حتى الآن كواحدة من أنجح الشراكات، إلا أنها تتأثر بالقيود التي تواجه هواوي.

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من جانب أخر أكدت Xiaomi و Leica على توافق رؤية الشركتين في تطوير كاميرة الهواتف الذكية للإنتقال بإعدادات الكاميرة إلى مستوى جديد من الإحترافية في التصوير.كما أكد” Lei Jun” الرئيس التنفيذي لشاومي على تركيز الشركة على تحسين تجربة المستخدم في التصوير، عن طريق تطوير إمكانيات الكاميرة في الهاتف الذكي.