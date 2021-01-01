يطرح «واتساب» ميزة «طلب معلومات الحساب»

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صورة الخبر: واتساب
واتساب

طرح الواتساب WhatsApp ميزة "طلب معلومات الحساب" لمستخدمي سطح المكتب.

كانت الميزة متاحة لـ WhatsApp على IOS و Android منذ العام الماضي، هذه الميزة متاحة بالفعل على منصات مثل فيسبوك وإنستجرام.

ويمكن لمستخدمي WhatsApp Desktop الآن تنزيل معلوماتهم، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، ويطرح الواتساب خيار تنزيل معلومات المستخدمين على سطح المكتب، ليتمكنوا من تنزيل معلومات حساباتهم مباشرة من الواتساب لسطح المكتب.

تقدم هذه الميزة تقريرًا مفصلاً عن بعض المعلومات مثل معلومات نشاطك ، وإعدادات الخصوصية ، وتفاصيل الجهاز والمحتوى.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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