مركبة لوسى التابعة لناسا تلتقط خسوف القمر من الفضاء على بعد 100مليون كم

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لم يُلاحظ خسوف القمر هذا الأسبوع فقط من الأرض ومن محطة الفضاء الدولية فقد لوحظ أيضًا على بعد 64 مليون ميل (100 مليون كيلومتر) من الأرض بواسطة مركبة لوسى الفضائية، وفقا لتقرير digitartlend.



وحصلت لوسى وهى مركبة غير مأهولة من وكالة ناسا ومعهد الأبحاث الجنوبى الغربى فى طريقها لدراسة كويكبات طروادة في مدار كوكب المشترى على منظر خسوف القمر في 15 مايو وتمكنت من التقاط الصور على مدار ثلاث ساعات التى تم تحويلها إلى فيديو بفاصل زمنى.



وتم التقاط الصور باستخدام أداة Lucy's L'LORRI التي تلتقط صورًا عالية الدقة بالأبيض والأسود، واستغرق الأمر 86 صورة فى المجموع والتي تم دمجها معًا لإنشاء الفاصل الزمني.

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وعلى الرغم من أن لوسي بعيدة عن الأرض، كانت الآلة حساسة بما يكفي لتكون قادرة على رؤية القمر أثناء مروره في ظل الأرض وكان مختبئًا في الظلام لفترة قصيرة.وقال هال ليفيسون، المحقق الرئيسي في لوسي، في بيان: "في حين أن الخسوف الكلي للقمر ليس نادر الحدوث، فهو يحدث كل عام أو نحو ذلك فليس في كثير من الأحيان أن تحصل على فرصة لرصدها من زاوية جديدة تمامًا، وعندما أدرك الفريق أن لوسي لديها فرصة لمراقبة هذا الخسوف للقمر كجزء من عملية معايرة الجهاز، كان الجميع متحمسًا بشكل لا يصدق."وكانت لوسي بالقرب من الأرض لأنها، بعد إطلاقها في أكتوبر 2021 وكانت تسافر نحو الأرض للقيام برحلة طيران فى أكتوبر 2022، وبالمرور بالقرب من جسم ضخم مثل الأرض يمكن للمركبة الفضائية الحصول على دفعة بمساعدة الجاذبية تساعد فى نقلها إلى وجهتها البعيدة.وخلال رحلتها يمكن للفريق الاستفادة من أجهزتها مثل الكاميرات الأربع لمراقبة ظواهر مثل خسوف القمر، لكن هذا يتطلب بعض الجدولة الإبداعية لأن هذا ليس ما صممت من أجله هذه الأدوات بشكل أساسى.وكان التقاط هذه الصور حقًا جهدًا جماعيًا مذهلاً، وقال القائم بأعمال نائب الباحث الرئيسي جون سبنسر "كان على فرق عمليات الجهاز والإرشاد والملاحة والعلم العمل معًا لجمع هذه البيانات، والحصول على الأرض والقمر في نفس الإطار"، "وكل هذا كان يجب القيام به أثناء تشغيل المركبة الفضائية فى بيئة صعبة للغاية.