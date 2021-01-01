تطرح آبل سيارة جديدة بعدة مميزات مذهلة.. تعرف عليها

وفقًا لبراءة اختراع جديدة، يمكن أن تحتوى سيارة "أبل" التى طال انتظارها على شاشات افتراضية فى الداخل بدلاً من النوافذ التقليدية، وقدمت شركة التكنولوجيا العملاقة براءة اختراع لنظام مركبات الواقع الافتراضى (VR) الذى يطابق "المشاهدات الافتراضية" مع الحركة المادية للسيارة أثناء سفرها، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.
تشير براءة الاختراع إلى أن الكراسى فى السيارة ستتحرك لتتناسب مع الصور المرئية، مثل تجربة سينمائية غامرة 4D، وتم تداول الصور المفاهيمية لما يمكن أن تبدو عليه السيارة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى السخرية من بعض المستخدمين، حيث قارنها أحدهم بالتابوت.
صور السيارة الحديثة، تعود إلى ما قبل تاريخ براءة الاختراع، على الرغم من أنها تظهر سيارة سوداء ذات سقف مائل دون الكثير من النوافذ، والسيارة تم إنشاؤها بواسطة Concept Creator و LetsGoDigital ، وليست تصميم Apple الخاص.
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