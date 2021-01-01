مواصفات و سعر إيجل 580 موديل 2022 بعد الزيادة …



إيجل 580 موديل إيجل 580 موديل

تنتمي السيارة ايجل 580 موديل 2022 إلى فئة السيارات السيدان وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات يسع 1500 سي سي تيربو، يستطيع إنتاج قوة 165 حصان، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الامامي طراز CVT.



المحرك يساعد إيجل 580 من الوصول الى السرعة القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، وان تتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.8 ثانية.



تأتي السيارة ايجل 580 موديل 2022 بشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية ذات شكل عرضي، مع مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD، ونظام الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع كاميرا 360 درجة، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، ونظام صوتي وترفيهي.

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أسعار السيارات.. سعر إيجل 580 موديل 2022إيجل 580 الفئة الأولى «COMFORT» بسعر 364.9 ألف جنيه، و الفئة الثانية «LUXURIOS» بسعر 434.9 ألف جنيه.