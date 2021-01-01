تؤكد حماية المستهلك استلام السيارات المحجوزة بنفس سعر التعاقد

آخر الأخبارأخبار السيارات › تؤكد حماية المستهلك استلام السيارات المحجوزة بنفس سعر التعاقد

صورة الخبر: حماية المستهلك
حماية المستهلك

في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قد عقد اجتماعا طارئا لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار.

حيث ان مصر قد بدأت تعاني من أزمة السلع المعمرة والسيارات بسبب وجود مصانع محدودة بالعالم خاصة بهذه السلع المعمرة.

معلقاً: كنا في أمل أن تنتظم الصناعات مرة أخرى عقب أزمة كورونا، وتفاجئ العالم بكارثة من نوع جديدة وهي الأزمة الأوكرانية، وتعطلت بسبب كل إمدادات العالم والصناعات كافة، وأصبح هناك استحالة انتظام التوريد.

واكمل: اصدر جهاز حماية المستهلك قرار بخصوص استلام السيارات بالأسعار القديمة بالنسبة للأشخاص الذين حجزوا السيارات بها قبل 12 أبريل 2022، أو استرداد الدفعات التي سددها الناس بأعلى فائدة بنكية في الوقت الحالي، وهذا الأمر احتاج منا كثيرا من اللقاءات مع الوكلاء، ولكن هذا حق المستهلك.

المصدر: Nile Motors

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تؤكد حماية المستهلك استلام السيارات المحجوزة بنفس سعر التعاقد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36673

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager