تؤكد حماية المستهلك استلام السيارات المحجوزة بنفس سعر التعاقد



حماية المستهلك حماية المستهلك

في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز قد عقد اجتماعا طارئا لمتابعة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار.



حيث ان مصر قد بدأت تعاني من أزمة السلع المعمرة والسيارات بسبب وجود مصانع محدودة بالعالم خاصة بهذه السلع المعمرة.



معلقاً: كنا في أمل أن تنتظم الصناعات مرة أخرى عقب أزمة كورونا، وتفاجئ العالم بكارثة من نوع جديدة وهي الأزمة الأوكرانية، وتعطلت بسبب كل إمدادات العالم والصناعات كافة، وأصبح هناك استحالة انتظام التوريد.

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واكمل: اصدر جهاز حماية المستهلك قرار بخصوص استلام السيارات بالأسعار القديمة بالنسبة للأشخاص الذين حجزوا السيارات بها قبل 12 أبريل 2022، أو استرداد الدفعات التي سددها الناس بأعلى فائدة بنكية في الوقت الحالي، وهذا الأمر احتاج منا كثيرا من اللقاءات مع الوكلاء، ولكن هذا حق المستهلك.