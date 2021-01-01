من الوكيل في مصر هيونداي i20 سيارة الهاتشباك الأكبر حجما



هيونداي i20 هيونداي i20

تعتبر هيونداي i20 موديل 2022 واحدة من أبرز وأهم السيارات التي يقدمها وكيل هيونداي في مصر (مجموعة جي بي غبور أوتو)، وذلك لأنها واحدة من سيارتين فقط بفئة هاتشباك يتم تقديمهما محليا، كما أنها السيارة الأكبر حجما بينهما نظرا لاختلاف أبعادها عن شقيقتها الصغرى هيونداي i10.



ويقدم الوكيل هذه السيارة بأربع فئات في السوق المصري تم الإعلان عن مواصفاتهم كالتالي:



المحرك:

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يحمل هذا الموديل الجديد من السيارة محرك 4 أسطوانات بسعة 1400 سي سي، وهو بقوة 100 حصان وعزم 134 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للتجهيزات المقدمة بموديل2022 فتشمل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن الكتروني للسيارة.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مرايا جانبية بخاصية التسخين.- سنسور خلفي.- نظام لتفعيل المكابح عند الضرورة.- شاشة 3.5 بوصة رقمية بين عدادات السيارة.- فرش داخلي من القماش.- تكييف هواء يدوي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- شاشة 3.8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- مدخل USB وبلوتوث.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- زجاج داكن.- مصابيح LED أمامية نهارية.- مثبت سرعة.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- كاميرا خلفية.- عجلة قيادة قابلة للتعديل.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مفتاح ذكي.- مرايات جانبية بخاصية الطي كهربائيا.- سنسور مطر.- شاشة 8 بوص باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.فئة ثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- شبكة تهوية أمامية باللون الأسود.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح ضبابية أمامية.فئة رابعة:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- وسائد هوائية أمامي وجانبية وستائرية.- مرآة داخلية بخاصية التعتيم.- سنسور لتحذير السائق من الاصطدامات الأمامية.- مقاعد خلفية قابلة للطي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- ناقل حركة مغطى بالجلد.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.جدير بالذكر أن هذه الفئات يتم تقديمهم رسميا من الوكيل بالأسعار التالية:- فئة أولى بسعر 360 ألف جنيه.- فئة ثانية بسعر 380 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 390 ألف جنيه.- فئة رابعة بسعر 400 ألف جنيه.