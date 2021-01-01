بالفيديو : من أفضل سيارة خارقة.. فيراري 812 سوبرفاست أم مكلارين 600LT؟

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صورة الخبر: فيراري 812
فيراري 812

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لمواجهة مباشرة ومقارنة بين اثنين من السيارات الخارقة من أشهر مصنعي السيارات في أوروبا، الاولى هي فيراري 812 سوبرفاست، والثانية مكلارين 600LT، حيث نشر موقع Carwow الإنجليزي المتخصص في السيارات هذا الفيديو لمعرفة من السيارة الأفضل بين هذين الموديلين من فئات السيارات الخارقة.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم سباقات وتحديات مختلفة للسيارات، بالإضافة لمراجعات جيدة للمركبات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي المترجم بالكامل للغة العربية لمعرفة كل التفاصيل عن هذين الموديلين من فيراري ومكلارين وأهم مميزاتهما.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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