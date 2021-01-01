بالفيديو : تجربة جينيسيس GV60 أول SUV كهربائية خالصة من الشركة الكورية



جينيسيس GV60 جينيسيس GV60

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع CarGurus الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2022 من سيارة جينيسيس GV60، وهي سيارة كهربائية حديثة من فئة SUV، وكشفت عنها جينيسيس الكورية (التابعة لهيونداي) لأول مرة في أغسطس 2019، وبدأ انتاجها خلال عام 2021 الماضي، ويعتبر هذا الموديل أول سيارة كهربائية خالصة تقدمها شركة جينيسيس للسيارات الفخمة.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من جينيسيس GV60 الكهربائية وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: