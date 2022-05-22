سعر الدولار الرسمي في مصر مقابل الجنيه الاثنين 23-5-2022 بعد رفع الفائدة

اسعار العملات
سعر الدولار الرسمي اليوم في مصر صباح الاثنين، 23-5-2022، متوقفا عند سعر الغلق الذي سجله الأحد 22-5-2022، عقب الرجوع من عطلة يومي الجمعة والسبت، 20 و21 مايو 2022، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 18.2225 عند الشراء والبيع سجل الدولار 18.3083.
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سعر الدولار الجديد الرسمي في مصر مقابل الجنيه الاثنين 23-5-2022 بعد رفع الفائدة (تحديث سعر الدولار اليوم)
سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي، صباح الاثنين 23-5-2022، سجل 18.23 للشراء وعند البيع نحو 18.29.
سعر الدولار الرسمي في بنك مصر
سعر الدولار اليوم في بنك مصر، صباح الاثنين 23-5-2022، 18.23 للشراء وعند البيع نحو 18.29.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي عند الشراء 18.2225، وللبيع 18.3083.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 18.23 جنيه للشراء، و18.3جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib:
وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي cib، إلى 18.24، للشراء وعند البيع وصل إلى 18.31.
سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصر أبوظبي الإسلامي 18.2500 للشراء وللبيع وصل 18.3100.
سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول
وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، إلى 18.21 للشراء وعند البيع وصل إلى 18.31.
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس نحو 18.21 جنيه للشراء 18.31 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد نحو 18.25 جنيه للشراء 18.31 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي
وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 18.24 جنيه للشراء 18.31 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية نحو 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع.
سعر الدولاراليوم في المصرف المتحد
وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد نحو 18.21 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك التعمير والإسكان 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك HSBC
وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بي سي» 18.21 للشراء وعند البيع وصل إلى 18.31
سعر الدولار اليوم في بنك SAIB
وصل سعر الدولار في بنك سايب 18.21جنيه للشراء، و18.31جنيه للبيع.
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