سعر الذهب اليوم الإثنين 23 مايو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، استقرارًا، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1845 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر





سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 680 جنيهًا.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 874 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1020جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1166جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5100 جنيه.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10200جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20400جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8,210 جنيهات.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :انخفض الذهب نهاية الأسبوع الماضي في آسيا ولكنه اتجه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى منذ منتصف أبريل 2022، وتراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين من الزمن مع تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والتي جعلت المستثمرين يتجهون إلى الأصول الآمنة.